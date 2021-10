John Kelvin lanzará su propia marca de carteras y billeteras desde la prisión

El cumbiambero prepara nueva línea de carteras y billeteras. FOTO:(Instagram/@johnkelvinoficial)

José Carlos Mejía Chávez, abogado del cantante John Kelvin, quien cumple prisión preventiva por violencia física contra su pareja Dalia Durán, reveló que su representante se ha dedicado a la fabricación de billeteras y carteras dentro de prisión.

Al ser interrogado sobre la salud de su cliente y su situación actual, el defensor legal aseguró que se encontraba bien de salud y planeando futuros proyectos personales.

“Bien, estable por ahora, y viendo su proyecto de billeteras y carteras que ha aprendido a fabricar adentro . Me informó que sacará un lote con su propia marca”, informó para el diario Trome.

También se le preguntó sobre el proceso de investigación que enfrenta John Kelvin por haber golpeado y abusado de su esposa. El abogado contó que estaría planeando nuevamente apelar la prisión preventiva.

“El hecho que ocurrió el 5 de julio está en materia de investigación. Él siempre me ha dicho que se considera inocente de los cargos que se formulan en su contra. Los actos de investigación están desarrollándose y, conforme avancen, interpondré un cese de prisión preventiva, que procede cuando hay nuevos elementos de investigación”, acotó Mejía.

Cabe recordar que el pasado 12 de julio el 26º Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Superior de Justicia dictó 7 meses de prisión preventiva contra John Kelvin por los delitos de violación sexual y lesiones físicas y psicológicas en agravio de Dalia Durán.

JOHN KELVIN ES ACUSADO DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL

La pesadilla del cantante de cumbia, Jonathan Sarmiento mejor conocido como John Kelvin, comenzó el pasado lunes 05 de Julio cuando su pareja Dalia Durán lo acusara de agredirla físicamente en la comisaría de San Miguel junto a su abogado y el apoyo del Ministerio de la Mujer.

“Hemos venido a interponer la denuncia por violencia familiar en su modalidad de maltrato psicológico. El personal de prensa se encontraba fuera del domicilio, cuando esta persona (John Kelvin) ha venido de manera violenta, forcejeando, gritando y ha puesto en riesgo a los menores”, expresó la defensa de Durán.

Al día siguiente, en una entrevista para el programa de Magaly Medina, Magaly TV, la firme, la cubana afirmó que también fue agredida sexualmente por el cantante. “No le bastó con golpearme, y me forzó a tener intimidad cuando yo a él le había dicho que a mí no me podía tocar”.

Asimismo, mostró los chats en los que John Kelvin la amenazaba con deportarla del país por haberlo desalojado de su departamento donde vivía con ella y sus hijos, y por exponer su relación a los medios.

El cantante fue detenido y permaneció en la comisaría de San Miguel hasta que el pasado 12 de julio se dictó prisión preventiva de 7 meses contra el artista. El abogado de John presentó una apelación para reducir el tiempo pero fue declarado infundado por la justicia peruana.

Actualmente, John Kelvin cumple su sentencia en el penal de Lurigancho y su abogado continua trabajando para sacarlo lo más pronto posible. Además, Dalia Durán continua con su vida tras recibir múltiples ayudas por parte de Andrés Hurtado y su familia.

