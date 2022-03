Dalia Durán fue desalojada del departamento que alquiló Andrés Hurtado y familia de John Kelvin decide ayudarla

Dalia Dulán es desalojada del departamento que alquiló por adelantado Andrés Hurtado. (Foto: ATV / Magaly TV La Firme)

Dalia Durán, la aún esposa de John Kelvin, quien decidió denunciarlo por presunto maltrato físico, psicológico y sexual en julio de 2021, se encuentra desesperada por conseguir empleo tras ser desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado en el distrito de Magdalena.

Como se recuerda, el conductor de TV decidió ayudarla con el alquiler de una vivienda por el periodo de medio año mientras ella buscaba un trabajo para costear los siguientes meses. Sus hijas, Gennesis y Josetty Hurtado, también pagaron la deuda de casi 50 mil soles que debía a los dueños de su anterior condominio.

Pero todo parece indicar que esta ayuda económica no fue suficiente para la cantante cubana, quien aseguró entre lágrimas no tener dinero. Y es que luego de ser retirada de su puesto como modelo en Porque hoy es sábado con Andrés, Dalia no logró conseguir un nuevo trabajo. Debido a ello, no ha podido saldar los dos meses que debe de alquiler desde que Hurtado dejó de pagarlo en diciembre de 2021.

“Ya no me van a dar más días, porque si me dan más días (para quedarse en el departamento) me van a cobrar los intereses y eso es lo que yo no quiero”, dijo Dalia Durán para las cámaras de Magaly TV La Firme.

PIDIÓ LA AYUDA DE LA FAMILIA DE JOHN KELVIN

Desesperada por encontrar un lugar donde vivir, Dalia Durán contó que se tragó su orgullo y le pidió ayuda a la madre de John Kelvin. Es importante resaltar que el cumbiambero continúa recluido en el penal de Lurigancho por la denuncia que le interpuso su aún esposa.

“Yo nunca les he pedido nada, pero fui a hablar con la mamá de mis hijos, que está acá en Perú y ya se va, justo me han buscado un departamento de dos cuartitos” , contó la cubana vía telefónica.

Al día siguiente, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron a Dalia siendo desalojada del departamento ubicado en Magdalena. Un camión de mudanza se llevó todas sus pertenencias a la casa de la familia de la familia de John Kelvin, ubicada en el Callao. El hermano del cantante habría estado presente en ese momento.

“Se están llevando mis cosas a un sitio donde yo nisiquiera puedo entrar, a ver en qué sitio se van a quedar mis cosas. Esas son las cosas de mis hijos, lo van a llevar recién en la mudanza”, expresó en llanto Durán, quien informó también que se fue a vivir al cono Norte con lo poco que tenía a la mano.

Dalia Dulán es desalojada del departamento que alquiló Andrés Hurtado y familia de John Kelvin decide ayudarla. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

LA ACUSARON DE MALGASTAR DONACIONES

Muchos se preguntan qué hizo Dalia Durán con el dinero donado por Andrés Hurtado y sus hijas. Según Valentina Paz, quien se enlazó con el programa Amor y Fuego meses atrás, la cantante cubana decidió alquilar un departamento bastante caro, pese a que le recomendaron utilizar una parte de la donación para abrir un negocio propio.

“Un programa de televisión a ella le ofreció dinero, le buscamos opciones de departamentos para que ella pueda pagar menos y pueda poner así aunque sea un negocio... Un programa de ATV le dio el pago total de la deuda del departamento en el que vivía, el canal 5 lo que hace es entregarle un sobre de dinero para pagar un adelanto, pero ella se puso en un plan que quería irse a un distrito con ciertas características. Solo le alcanzó para 4 meses ”, dijo la amiga de Dalia.

Ante estas fuertes acusaciones, la ex John Kelvin aseguró que nunca malgastó dicho dinero, puesto que todo fue utilizado para pagar la deuda que tenía. “Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar, todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña de la casa) en una notaría. No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé”, expresó para diario Trome.

