Dalia Durán, ex de John Kelvin, rompe en llanto al mostrar su nuevo hogar en Trapiche: “Yo mantengo a mis hijos sola”

Dalia Durán fue desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado, ubicado en Magdalena, por no haber pagado el arrendamiento de los últimos meses. Actualmente se encuentra viviendo junto a sus cuatro hijos en Trapiche, en el Cono Norte. La situación que está atravesando es complicada, puesto que todavía no consigue trabajo y teme ser retirada nuevamente al no poder pagar el alquiler de la vivienda.

El equipo de Magaly TV La Firme se acercó a su nuevo hogar para ver en qué estado se encuentra ella y los hijos que tuvo con John Kelvin, recluido hoy en el penal de Lurigancho. Fue allí que el reportero se percató de las carencias de Dalia, quien vive en el tercer piso de un pequeño inmueble.

En las imágenes se puede ver que la cantante cubana y sus hijos comen en una diminuta mesa porque los muebles que llevaron siguen sin ser armados. Mientras que sus pertenencias, las pocas que Dalia logró retirar del departamento de Magdalena, continúan guardadas en cajas. “La cama está en la sala y todo está patas arriba”, describió el ‘urraco’ de Magaly Medina.

“La familia de John Kelvin, su mamá y su hermano, ha buscado el lugar. Mi relación con ella es distante. Sí hablo con la señora por los bebés y con el hermano por la mudanza. Siento que ellos ven que yo soy la culpable de que John esté donde esté, pero yo no soy un juez. Fueron sus actos los que lo llevaron donde está (en la cárcel) ”, expresó Durán.

La aún esposa de John Kelvin concedió una entrevista para las cámaras de Magaly Medina tras mostrar su nuevo hogar en Trapiche. Fue allí que no aguantó el llanto al contar todos los miedos que siente viviendo en un nuevo lugar, sin trabajo y alejada de su familia.

“Me deprimí porque me vi sola y no es fácil. Por más que yo me derrumbe y pasen muchas cosas por mi cabeza, yo miro a mi costado y no puedo derrumbarme por mis hijos. Están pequeños, solo me tienen a mí. Nunca imaginé que pasaría esto sola. Lo más duro es no tener a mi familia, no poder estar con mi madre cuando más la he necesitado ”, precisó la cubana entre lágrimas.

Asimismo, respondió a todas las críticas que ha estado recibiendo en la última semana. Como se recuerda, los usuarios han sido bastante duros con ella al asegurar que no quiere trabajar porque está acostumbrada a depender de John Kelvin y porque prefiere vivir de la caridad de las personas. Dalia Durán negó esta versión.

“ Mucha gente me puede decir que trabaje, pero ¿quién dice que yo no quiero trabajar? Yo trabajo, he mantenido a mis hijos sola todo este tiempo. Yo no me voy a avergonzar si tengo que vender emoliente e ir con mis cuatro hijos porque no sería ni la primera ni la última vez. Si no hay otra solución, lo haré. No tengo por qué avergonzarme, es un trabajo digno”, dijo.

EL DATO: Dalia Durán estuvo trabajando como modelo en Porque hoy es sábado con Andrés. Luego de seis meses, su contrato acabó y Andrés Hurtado informó que no la volvería a contratar porque “el formato se debe renovar”. Desde entonces, la cantante cubana se encuentra desempleada.

