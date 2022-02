Anthony Aranda le responde a Karen Dejo por decir que está en Esto es Guerra gracias a Melissa Paredes

Karen Dejo aseguró que el bailarín fue convocado porque se "levantó" a Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, decidió responderle a Karen Dejo. La bailarina aseguró que fue convocado para participar de la nueva temporada de Esto es Guerra por “levantarse” a exesposa de Rodrigo Cuba, ya que debido a ese escándalo su nombre se hizo conocido y logró acaparar varios titulares de la prensa nacional.

Como se recuerda, las declaraciones de la ‘Sabrosura’ se debieron a su fastidio con la producción de Esto es Guerra por no llamarla para la temporada de aniversario, considerando que ella ha formado parte de Esto es Guerra y Combate desde hace años.

Cabe resaltar que Karen Dejo no ha vuelto a aparecer en programa de América TV desde que fue suspendida indefinidamente en septiembre de 2021 por negarse a recibir un “tortazo” por parte de Rosángela Espinoza.

Debido a esta indignación con el programa, la modelo no dudó en arremeter contra el ‘Gatito activador’ al considerar que no tuvo que esforzarse para ser convocado. “¡Qué fácil ha llegado! Lo te cuesta lo disfrutas, lo que no, dura poco”, afirmó. Sin embargo, cuando pensaba que las cámaras de Magaly TV La Firme se habían apagado, añadió: “Si no se levantaba a Melissa (Paredes) no estuviera en Esto es Guerra” .

LA RESPUESTA DE ANTHONY ARANDA

Una reportera de Estás en Todas no dudó en preguntarle a Anthony Aranda sobre las críticas que está recibiendo en redes sociales tras ser anunciado como competidor de Esto es Guerra.

“Súper tranquilo. Siempre van a ver críticas, también he recibido mucho apoyo y me concentro en eso, en el apoyo” , respondió el bailarín.

Fue en ese momento que, aprovechando el tema, la reportera sacó a colación las declaraciones de Karen Dejo. “¿Te incomodaron? Ella dijo que si no fuera por Melissa, no estarías en Esto es Guerra…”, le dijo a Anthony, quien no pudo evitar soltar un resoplido en señal de claro fastidio.

“No tengo nada que decir al respecto, todo bien. Yo tomo las críticas súper tranquilo… Estoy listo, preparado, he venido a ganar” , contestó el chico reality, quien también señaló que desea ver a Melissa Paredes apoyándolo en un circuito de la gran final del programa.

Anthony Aranda decidió contestarle a Karen Dejo por decir que está en Esto es Guerra gracias a su ampay con Melissa Paredes. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

En otra entrevista de Estás en Todas, Anthony Aranda aseguró que él y Melissa Paredes son muy queridos por el público, a diferencia de lo que muchos creen por los comentarios que reciben en redes. Incluso, contó las muestras de cariño que recibe cada vez que la gente los reconoce en la calle.

“Hay gente que nos apoya siempre. Nosotros cuando salimos a la calle, siempre nos piden fotos, cariños… Es más, cada vez que salimos porque siempre compartimos, nos dicen ‘qué bonitos se les ve’, ‘qué bien’. Por ese lado estamos súper contentos”, sostuvo Aranda.

ASÍ FUE PRESENTADO EN ESTO ES GUERRA

Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, anunció tremendas “bombas” para la temporada de aniversario del programa. Precisamente eso fue lo que sucedió la noche del martes 22 de febrero, ya que Anthony Aranda, el bailarín que fue ampayado besando a la entonces esposa de Rodrigo Cuba, se convirtió en el nuevo jale de América TV.

“Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mí para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio Anthony Aranda, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron por la televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

Anthony Aranda fue presentado en Esto es Guerra. (Video: América TV)

