Karen Dejo aseguró que ‘Esto es Habacilar’ no es lo mismo sin Raúl Romero: ”Él era la columna vertebral”

Karen Dejo aseguró que Esto es Habacilar no es lo mismo sin Raúl Romero en la conducción. (Foto: Instagram / Difusión)

A pesar de que ya no se encuentra trabajando en América Televisión, Karen Dejo aún se encuentra pendiente de lo que pasa en su ex casa televisora. Así lo dejó saber en una reciente entrevista con un medio local en donde no pudo evitar comentar sobre Esto es Habacilar.

Recordemos que la actriz y modelo tuvo una repentina salida de Esto es Guerra a mediados del mes de septiembre del 2021 cuando la producción decidió suspenderla y no regresó más al programas, por lo que no se le ha visto mucho en televisión.

La exchica reality comenzó señalando que le parece bien que se creen nuevos programas porque dan trabajo a las personas. “Me parece bueno y, sobre todo, porque da trabajo a mucha gente”, dijo en referencia a la nueva temporada del programa concurso al diario El Popular.

Si embargo, aseguró que hace falta la presencia de Raúl Romero. “ No es lo mismo sin Raúl Romero, que era la columna vertebral. Le quisieron dar un respiro a Esto es Guerra, aunque creo que los televidentes extrañan el formato”.

Cabe señalar que en reemplazo del popular “Cara de Haba” se presentó a Roger del Águila y Johanna San Miguel como los nuevos conductores. Esto causó miles de críticas por parte de los fanáticos en redes sociales, que llegaron a solicitar que se cancele el programa y vuelva el reality de competencia.

Por otro lado, la ex “combatiente” dejó en claro que su contrato con el canal de Pachacamac ya concluyó, pero que está dispuesta a escuchar nuevas propuestas.

“No hablo en base a supuestos, ya no tengo contrato con América Televisión. Sin embargo, estoy presta a escuchar propuestas, soy una guerrera, y siempre me estoy preparando para lo que se me pueda presentar”, señaló.

Roger del Águila y Johanna San Miguel conducirán Esto es Habacilar. (Foto: Captura TV)

KAREN DEJO SE INDIGNÓ CON ESTO ES GUERRA

Luego de pasar un mes fuera del reality de competencia, Karen Dejo utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram el pasado mes de octubre del 2021 para expresar su molestia con la producción de Esto es Guerra. De acuerdo a la modelo, nadie se había puesto en contacto con ella para darle información sobre su situación.

Además, señaló que no hizo nada grave para ser suspendida durante tanto tiempo. Sin embargo, consideró que fue eliminada del programa. “No lo sé, ustedes saben que estoy suspendida de manera indefinida. Todavía estoy en shock, no recibo respuestas, ya tengo más de un mes fuera del programa, considero que no he hecho nada grave para como para recibir esta sanción, yo solamente me rehusé a hacer algo”, dijo en aquel momento.

“Hay otros compañeros que han hecho cosas más fuertes y todavía siguen en el programa, al menos yo estoy tranquila porque no me he ido en contra de ningún compañero ni tampoco he ofendido a nadie ni tampoco me he ido en contra del programa. Así que no lo sé, chicas”, mencionó.

Asimismo, la modelo dejó en claro que no iba a estar en la serie La Academia. Recordemos que se creó una miniserie en donde los chicos reality eran los protagonistas de diferentes historias.

“No, ya no voy a estar en La Academia porque si no estoy en el programa, tampoco estoy en La Academia. Es lo mismo”, indicó Karen Dejo para dejar en claro que no la verán en dicha serie.

