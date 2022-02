Anthony Aranda asegura que él y Melissa Paredes son queridos por el público: “Siempre nos piden fotos”

Anthony Aranda cree que su relación con Melissa Paredes se ha ganado el cariño del público. (Foto: Composición)

Anthony Aranda, el nuevo jale de Esto es Guerra, está decidido en demostrar que Melissa Paredes, su actual pareja, no ha sido su “trampolín a la fama”. Incluso, el bailarín aseguró que los dos son muy queridos por el público, a diferencia de lo que muchos creen por los comentarios que reciben en redes.

En entrevista para Estás en Todas, ‘El activador’ manifestó sentirse emocionado por empezar una nueva etapa televisiva tras ser separado del staff de bailarines del Reinas del Show, programa donde conoció a Melissa y, eventualmente, se enamoró.

“Es súper emocionante y chévere. Es un programa bonito y muy competitivo. Yo llevo muchos años compitiendo, ya sea en el baile porque he ido a mundiales, a las Vegas, representando al Perú” , expresó el chico reality para dejar en claro sus logros como bailarín.

Tras ello, Anthony explicó que nunca hubo una “conversación” con Melissa Paredes sobre la posibilidad de ingresar al reality de competencia, por lo que él ya sabía que estaba descartada su participación. Sin embargo, espera que lo acompañe como público en los circuitos de la gran final.

CREE QUE EL PÚBLICO LOS QUIERE COMO PAREJA

La reportera de Estás en Todas no pudo evitar sobre las críticas que recaen sobre ellos como pareja, ya que el inicio de su relación no se dio en las mejores condiciones y, actualmente, siguen recibiendo duros cuestionamientos en redes y programas de espectáculos.

Recordemos que luego de protagonizar el ampay, Melissa se divorció de su esposo, perdió su trabajo en América Hoy y hasta ahora no se sabe si regresará a la conducción. Mientras que a Anthony Aranda se lo acusó de ser la manzana de la discordia en su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Para el ‘Gatito activador’, el escándalo ya habría sido superado por los televidentes y aseguró que, actualmente, el público ha llegado a tenerles cariño y así se lo demuestran en las calles.

“Siempre hemos tenido mucha gente que nos ha apoyado. Hay también muchos haters que se han dejado influenciar por ciertas personas (Rodrigo Cuba), que está de más mencionarlas. Pero hay gente que nos apoya siempre. Nosotros cuando salimos a la calle, siempre nos piden fotos, cariños… Es más, cada vez que salimos porque siempre compartimos, nos dicen ‘qué bonitos se les ve’, ‘qué bien’. Por ese lado estamos súper contentos” , sostuvo Aranda.

Anthony Aranda asegura que él y Melissa reciben muestras de afecto por parte del público. (VIDEO: América TV / Estás en Todas)

JURA QUE MELISSA NO ES SU “TRAMPOLÍN A LA FAMA”

Luego de ser esentado oficialmente como el nuevo integrante de Esto es Guerra, Anthony Aranda fue invitado a En Boca de Todos, donde no pudo evitar responder a las interrogantes que los conductores le hicieron en la secuencia “Verdad, mentira o chisme”.

Durante su participación en el set, el conductor Ricardo Rondón fue el encargado de consultarle si considera que su actual pareja lo llevó a tener reconocimiento en la farándula peruana. “¿Melissa Paredes ha sido tu trampolín a la fama?”, dijo Rondón.

Aranda explicó que si bien es cierto que su nombre haya sonado con mayor fuerza en el mundo del espectáculo por su romance con la exreina de belleza, él posee una larga trayectoria en el rubro de la danza y que ha representado al Perú en competencias mundiales.

“En mi mundo, en mi ámbito, en mi carrera que gracias a Dios es súper larga, me he hecho conocido dentro de (la danza). He ido a mundiales representando al Perú y me conocen. Quizás sí, soy un poco nuevo en lo que es titulares por todo lo ocurrido (con Melissa)” , señaló.

Anthony Aranda niega que Melissa Paredes haya sido su ‘trampolín a la fama’. VIDEO: América TV / En boca de todos

SEGUIR LEYENDO: