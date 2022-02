Sheyla Rojas regresa a Perú y un extraño detalle en su rostro preocupa a Magaly Medina: “Su labio no se mueve”

Sheyla Rojas habría abusado del uso de ácido hialurónico para hacer más prominentes sus labios. (Foto: ATV)

Sheyla Rojas regresó a Lima luego de haber radicado por varios meses en México junto a su novio Sir Winston. La rubia influencer fue abordada por las cámaras de Magaly TV La Firme y no dudó en responder si había terminado con el empresario mexicano. Sin embargo, sus respuestas fueron opacadas por un extraño detalle en su rostro.

La popular ‘Shey Shey’ señaló que no ha terminado su relación sentimental con Luis Miguel Galarza, nombre real de su pareja, pese a las indirectas que ha lanzado en redes sociales. “Toda relación tiene sus problemas”, expresó la modelo, quien llegó a la capital sin la compañía de su pareja.

Una vez finalizada la nota, Magaly se mostró preocupada por los labios de Sheyla Rojas, ya que durante la entrevista uno de ellos parecía no moverse naturalmente . La periodista consideró que, probablemente, se deba a un retoque estético mal realizado o un exceso de producto para rellenarlos.

“Me he quedado mirándole la boca y lo deforme que está. No me van a decir que esto es estético, que es bonito. Algo le ha pasado. Tanto se ha aplicado que siento que su boca se le cae. Tiene un lado más ancho que otro y los bordes no están definidos. O le han tocado algún nervio a la hora de aplicarle algún líquido porque su labio no se mueve ”, expresó Medina sorprendida por las imágenes.

Asimismo, la conductora de Magaly TV La Firme consideró que este problema no es notorio en redes sociales, ya que Rojas suele utilizar filtros y diferentes poses para minimizar la apariencia extraña de sus labios.

Magaly Medina se mostró preocupada por los labios de Sheyla Rojas, quien acaba de regresar a Lima. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SERÍA EXCESO DE ÁCIDO HIALURÓNICO

Joana Bernedo, especialista en medicina estética y anti-aging, explicó que Sheyla Rojas habría abusado del uso del ácido hialurónico para hacer más prominentes sus labios . Debido a este exceso, el contorno de su boca se habría “alterado” notablemente.

“Su labio está asimétrico, se ha puesto mucho más en el lado izquierdo que en el derecho. Cuando habla, es como si le pesara. Probablemente recién se haya puesto el producto y esté con una inflamación. Si el producto es muy rígido, su labio va a quedar con una consistencia dura y eso evitará que gesticule”, indicó la experta para el programa de Magaly Medina.

Asimismo, la especialista indicó que las mejillas de Sheyla también habrían sido retocadas estéticamente para lucir un rostro más alargado. “Se ve que su cojinete de grasa es muy delgado y al hacer gestos se le forman esos pliegues”, sostuvo.

En un tono más serio, Joana Bernedo advirtió que Sheyla Rojas podría estar sufriendo fibrosis en la parte de su cuello , ya que se observa “grumos” en la zona de la papada. Sin embargo, todo esto tiene solución, siempre y cuando se haga a tiempo.

ESTÁ LLEVANDO TERAPIA

En el programa Mujeres al Mando, Sheyla Rojas contó que sufrió una alergia a los medicamentos tras hacerse una intervención quirúrgica en enero, por lo que terminó hinchándose.

Estas declaraciones se dieron después de que sus seguidores le preguntarán por qué no hablaba bien, e incluso, se preocuparan porque creían que Sheyla sufrió parálisis facial.

“Yo me operé (en Perú) y regresé al día siguiente (a México). Y me inflamé, tuve una reacción a los medicamentos. Me costó muchísimo volver a tener movilidad en el rostro, sí. Pero bueno, ya llevo terapia, y es parte de la recuperación normal”, explicó.

