Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, minimiza a América Hoy: Así reaccionaron Ethel Pozo y Janet Barboza

Anthony Aranda ninguneó a las conductoras de América Hoy. (Foto: América TV)

Un tenso momento vivió Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, al tener que entrevistar a Anthony Aranda, el nuevo jale de Esto es Guerra. Y es que el bailarín se negó a declarar a América Hoy, programa que antes era conducido por su pareja Melissa Paredes hasta que fueron ampayados besándose al interior de una camioneta.

Como se sabe, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes conducían el magazine en dupla antes de la incorporación de Brunella Horna, han hablado sobre el caso de Melissa en innumerables oportunidades. La popular ‘Rulitos’ ha sido la principal detractora de Paredes y el bailarín, a quien considera un “oportunista”.

Por ese motivo, no resulta extraño que el ‘Gatito activador’ no sienta empatía alguna por las conductoras de América Hoy. Cuando Edson Dávila se acercó para entrevistarlo, Aranda dejó en claro que no tiene deseos de emitir ningún tipo de comentario para el magazine, a diferencia de otros espacios de la misma casa televisiva.

“ Yo te voy a decir algo. Yo te quiero, tú eres mi brother. Todo lo que tú quieras lo hablamos después de cámaras. No voy a declarlarle a tu programa, sorry ”, expresó el guerrero visiblemente fastidiado, pese a que segundos antes Edson Dávila le había pedido que se tranquilizara.

NINGUNEÓ A LAS CONDUCTORAS

Edson Dávila intentó que Anthony Aranda le mandara un saludo a Janet Barboza y, como era de esperarse, el bailarín solo optó por poner cara de pocos amigos y negarse a emitir cualquier tipo de comentario.

Lo mismo ocurrió cuando otro reportero del magazine se aproximó al ‘Gatito activador’ para pedirle que salude a todas las conductoras de América Hoy; es decir, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna. Nuevamente, Aranda se hizo el desentendido.

“¿Perdón? ¿De dónde? No escucho, no escucho”, dijo con una actitud desafiante el nuevo integrante de Esto es guerra pese a la institencia del reportero.

Pese a la instencia de Edson Dávila, la pareja de Melissa Paredes no quiso declarar a América Hoy. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿QUÉ DIJERON LAS CONDUCTORAS DE AMÉRICA HOY?

Luego de ver el tremendo desplante que hizo Anthony Aranda a su programa, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se quedaron impactadas con su actitud; sin embargo, cada una tuvo una reacción diferente.

Mientras que la hija de Gisela Valcárcel se mostró fastidiada y le pidió a la producción que repitiera las imágenes para que el público fuera testigo de su comportamiento, la ‘Rulitos’ no hizo más que reírse. De acuerdo con Barboza, era más que obvio que eso iba a suceder.

“No puedo creer que nos choteara, nos choteó. ¿Eso puede ser posible?”, comentó Brunella, quien viene ser el reemplazo de Melissa en la conducción, totalmente sorprendida.

ANTHONY ARANDA EN CONTRA DE LOS PROGRAMAS DE ESPECTÁCULO

Durante su presentación como nuevo jale de Esto es Guerra, Anthony Aranda arremetió contra los programas de espectáculo, ya que no creeyeron en la versión de Melissa Paredes, su actual pareja, y se dedicaron a atacarla en televisión nacional.

“ A mí no me interesa declrar a ningún medio, menos de espectáculo porque me parece súper preocupante que ya van 4 meses que todos los días los medios se encargan de insultar, desprestigiar y señalar a una mujer, mi novia, Melissa Paredes, porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas ”, expresó en referencia al comunicado que emitió el ‘Gato’, quien aseguró que ellos seguían siendo pareja cuando se emitió el ampay.

Incluso, Aranda aconsejó a la prensa ser menos “doble moral”. “Se habla mal de una mujer cuando meses atrás se ponen polos contra el bullying, o compañas para defender a la mujer. Todos los días la dañan (a Melissa). Yo entiendo que sea su trabajo, pero que sean un poquito menos doble moral”, añadió.

Anthony Aranda fue presentado en Esto es Guerra. (Video: América TV)

