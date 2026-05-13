Matías, el niño peruano que creó su propio álbum del Mundial 2026 al no poder comprar el original y conmovió las redes

Niño peruano creó un álbum artesanal inspirado en el Mundial 2026. Tiktok: @silviatamayo848

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó en distintos países, pero en Perú una historia vinculada al coleccionismo futbolero tomó fuerza en redes sociales por un motivo distinto. Un niño decidió crear su propio álbum inspirado en la próxima Copa del Mundo ante la imposibilidad de adquirir el producto oficial. Su iniciativa se convirtió en uno de los contenidos más comentados en TikTok durante los últimos días.

El protagonista del video es Mathias Flores Tamayo, un menor peruano que presentó un cuaderno elaborado a mano con referencias al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Las imágenes mostraron páginas diseñadas con espacios para selecciones nacionales, estadios y figuritas creadas por él mismo.

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La publicación despertó reacciones masivas entre usuarios de distintos países. Miles de comentarios resaltaron el nivel de detalle del proyecto y la dedicación del niño para reproducir el formato tradicional de los álbumes mundialistas, una costumbre ligada al fútbol desde hace décadas.

Un álbum elaborado a mano para seguir el Mundial 2026

Niño peruano creó un álbum artesanal inspirado en el Mundial 2026. (Composición: Infobae)

En el video difundido en TikTok, Mathias Flores Tamayo enseñó cada parte del álbum artesanal que preparó con hojas blancas, colores y dibujos hechos por él mismo. La portada incluyó elementos relacionados con la Copa del Mundo y páginas organizadas para colocar información de las selecciones clasificadas.

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El menor también explicó que planeaba añadir datos sobre las sedes del torneo y los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. Además, preparó sobres similares a los utilizados para guardar estampas coleccionables.

Las imágenes mostraron figuritas dibujadas una por una por el propio niño. El contenido generó sorpresa entre usuarios de redes sociales debido al tiempo invertido y al nivel de detalle del trabajo manual.

La frase que impulsó las reacciones en redes sociales

Uno de los momentos más comentados del video apareció cuando el menor escribió la frase: “Perdón por mi pobreza”. Ese mensaje multiplicó las reacciones de apoyo y llevó la publicación a millones de visualizaciones.

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Diversos usuarios destacaron la creatividad del niño y recordaron épocas en las que muchos aficionados elaboraban álbumes artesanales ante la dificultad para conseguir productos oficiales. Otros comentarios apuntaron al costo que representa completar las colecciones mundialistas.

Entre las respuestas publicadas en TikTok aparecieron mensajes como: “¡Wow! Qué talento tiene este niño y qué maravillosa capacidad de convertir tan poco en mucho”. Otro usuario escribió: “Creo que más que un álbum necesita oportunidades. Eres muy inteligente y talentoso… Dios va a abrir todas las puertas con este video”.

También surgieron mensajes vinculados al esfuerzo del menor y a la dimensión del proyecto que planea completar. “dios mío,enserio b va a hacer todo eso,que talento bro”, comentó otro cibernauta en la plataforma.

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Panini México respondió al video viral

El menor peruano se volvió viral luego de mostrar un cuaderno convertido en álbum mundialista y escribir una frase que impactó a miles de usuarios. Redes sociales

La repercusión del contenido llegó incluso hasta la cuenta oficial de Panini México. La empresa reaccionó públicamente al video y anunció que buscaría contactar al menor para enviarle un obsequio relacionado con el álbum del Mundial.

“Oye, nos encantó tu creatividad y lo bonito que dibujas. Pero también te queremos regalarte un kit, te escribiremos por DM para hacértelo llegar”, señaló la cuenta oficial de la marca en redes sociales.

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La respuesta de Panini recibió respaldo de usuarios que celebraron el gesto hacia el niño peruano. La interacción entre la empresa y Mathias Flores Tamayo incrementó todavía más la difusión de la historia en TikTok y otras plataformas digitales.

El costo de los álbumes volvió al centro del debate

El caso también reactivó comentarios sobre el precio de los álbumes y figuritas mundialistas, una tradición que cada cuatro años reúne a millones de coleccionistas en distintos países. Usuarios recordaron las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para completar las colecciones oficiales.

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Mientras el video continuó acumulando reproducciones, varios internautas resaltaron que el trabajo artesanal de Mathias Flores Tamayo representó una alternativa nacida desde la creatividad y el interés por el fútbol.

Otro de los comentarios destacados resumió el tono general de las reacciones en redes sociales: “Sos lo máximo! Quiero tu álbum y tus figuritas, tenés una creatividad impresionante y una capacidad de disfrutar la vida admirable! Te felicito y te admiro”.

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