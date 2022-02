Brunella Horna revela promesa con Richard Acuña: “Si algún día tenemos un problema, quedará entre los dos” | ENTREVISTA

Brunella Horna revela promesa con Richard Acuña: “Si algún día tenemos un problema, quedará entre los dos”

Brunella Horna nació en Chiclayo, pero hace unos años ya vive en Lima y con 24 años tiene la oportunidad de formar parte del programa de espectáculos llamado “América Hoy” junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. Empresaria, influencer y esforzándose al máximo para darle un bienestar a su familia, le cuenta a Infobae Perú su experiencia en dicho formato emitido por América Televisión.

A su vez, Brunella Horna revela pasajes pocos conocidos de su relación con el empresario y político Richard Acuña. Así también aprovecha esta entrevista para aclarar su viaje a Qatar y despejar muchas interrogantes con respecto a este tema.

¿Cómo tomaste el reto de formar parte de “América de Hoy”?

Yo feliz, realmente de pertenecer a “América Hoy”, ya que ha sido sueño siempre conducir un programa de televisión, y me hicieron la invitación. Estoy contenta que hayan pensado en mí, y que sea parte de este equipo tan bonito, que poco a poco los estoy conociendo y la verdad son muy buenos todos.

¿Te has acostumbrado ya a la televisión y la oportunidad de estar en un canal reconocido como es América TV?

Yo estoy en televisión desde que tengo 17 años. Al inicio me costó mucho, por ser tan joven, pero poco a poco he ido aprendiendo y acostumbrándome. Ahora para mí es normal estar en televisión tiene comentarios bonitos como críticas, y es parte de, el saber equilibrar y que esté tranquila.

Hablando de espectáculos como sientes que pueden percibir los personajes tus opiniones, ¿favorables o crees que les incomode?

Lo que pasa es que yo hago comentarios sin ninguna maldad. “América Hoy” es un programa más divertido, no tanto de espectáculos lleno que vamos a hablar de un chisme Somos un programa de diversión, que es lo que queremos transmitir. Yo pienso que la gente del medio lo sabe, que es un programa con buena energía, buena vibra, que es lo más importante.

Brunella Horna se confiesa con infobae Perú

Ya que mencionas que estás en la televisión desde muy joven, en los colegios suelen hacer test vocacional, ¿a ti que resultado te salía?

Te cuento que nunca me lo hicieron, mira que raro. Me gusta mucho el marketing y aparte de la televisión yo tengo empresas, no es que solo me dedique a la televisión. Desde el primer día que empecé con mi marca de ropa nos ha ido superbién. Ahora ya vamos a cumplir siete años de mi marca, que vamos llegando a todas las partes del Perú. También tengo mis peluquerías llamada Brunella Spa que está en Los Olivos y gracias a estar en pantallas lo he convertido como una vitrina. Por eso, me gusta mucho lo que es el marketing y es lo que yo me dedico en el tema de mi empresa. Como ustedes saben mis empresas no solamente los veo yo, sino mis papás y toda mi familia en general, donde cada uno tiene su función en general como la producción, tema administrativo y yo me enfoco en lo de marketing.

¿La pandemia cuánto afectó a tus empresas?

La pandemia me chocó mucho, tú sabes como a cualquier empresario y para sobrevivir en todos esos meses que estuvimos encerrados y cerrar locales. He cerrado muchos locales tanto en mi peluquería la de Jesús María, que solo tenía tres meses de estar abierto y lo tuve que cerrar, porque yo había invertido todo el capital que tenía. No tenía guardado pan para mayo como se dice y no estaba preparada para la pandemia. El tema de la ropa tuve que cerrar muchos locales, pero lo bueno que implementé toda una cadena de sistema para manejar las ventas online y así pude reinventarme y funciono mucho, puesto que, llegué a todo el Perú, cuando muchas empresas no lo pudieron hacer. Antes de la pandemia, yo había comprado mucho por internet antes y dije por qué no hacer una página web. Mi papá un poco temeroso, al inicio, y me decía no estamos vendiendo mucho por ahí, y se estresaba un poco por lo que habíamos invertido. Yo le decía que paciencia y a raíz de la pandemia nuestro único canal de venta fue nuestra página web. Así que estuvimos preparados gracias a eso.

¿Aspiras a qué tu marca de ropa llegue al mercado internacional?

Por ahora, quiero crecer mucho más en Perú, ya que mis oficinas están en Lima y más adelante poner locales en provincia, como lo tenía antes de la pandemia. Me gustaría abrir nuevamente y seguir creciendo. Tengo muchos proyectos en el ámbito empresarial y vamos a cumplir siete años en mayo. Así que vamos a crecer mucho porque mi equipo es desde que inicie y cada vez creciendo más y más gracias a ellos.

¿Qué tal tu relación con Armando y Gisela Valcárcel? y ¿qué te dijeron cuando te comentaron de la posibilidad de llegar a “América Hoy”?

Cuando yo estuve en verano, a inicios de año, estuve en América Espectáculos por dos semanas que fue mi contrato. El último día que fue un viernes, me llama Armando y quería que sea yo la nueva conductora. Realmente no lo podía creer y gritaba de la emoción. Estaba muy feliz que haya pensado en mí. Primero me reúno con Armando y luego con Gisela. Simplemente, me dijeron que sea yo misma, no me han dicho que tenga un papel ni nada. Eso es lo que se trata el programa ¿no? Cada uno con sus personalidades distintas: Ethel muy centrada, pienso que somos nosotros mismos y por eso funciona muy bien el programa porque no nos imponemos y no tenemos otro personaje, Así como nos ves en vivo, así somos en realidad.

¿Cómo es tu relación con Janet Barboza?

Yo opino que Janet me va a ir conociendo poco a poco como todo el equipo ¿no? Pero gracias a Dios que muy bien detrás de cámaras conversamos mucho. Ella es muy divertida y estoy segura de que vamos a hacer un buen equipo. Recién vamos una semana y tres días, lo más importante es que tenemos las ganas de formar una bonita familia y de apoyarnos entre todos. Obviamente, la chacota de por medio, yo entiendo, ya que estoy en televisión desde hace mucho tiempo y no me voy a picar por nada. Al contrario, trato de responderle también por ahí.

Yo te vi acompañando a Richard Acuña en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿Eres mucho de acompañarlo a los eventos deportivos?

Él tiene muchos eventos deportivos también políticos. Por ahora no está en la política, es algo que no me gusta mucho, pero nos apoyamos mucho ambos. Cada uno tiene la agenda muy ocupada porque estamos en rubros muy distintos, sin embargo, nos apoyamos y siempre nos alentamos. Nos damos apoyo emocional motivarnos y estar ahí pendiente el uno al otro.

Una relación siempre tiene altos y bajas, ¿han tenido algún momento complicado?

Obviamente, vamos cuatro años y medio de relación y hemos tenido problemas, pero cuando hay ganas de salvar una relación, cuando hay respeto de por medio. Tampoco te puedo decir que hubo un problema grave que no se pudo solucionar. Hemos tenido problemas porque él viaja mucho o problema de carácter y punto. Sin embargo, cuando hay amor y respeto de por medio, todo se puede solucionar sobre todo en casa bajo cuatro paredes. No exponemos absolutamente nada mi relación. Yo no voy a exponer nunca algún problema que pueda tener, se va a manejar en casa, que fue lo que decidimos cuando iniciamos la relación, que fue la primera promesa de los dos, que si teníamos algún problema, quedará entre los dos nadie más se va a enterar.

¿Te gustaría ser madre?

Por ahora disfruto mis 24 años, mi trabajo, mis empresas y quiero enfocarme en eso. Sí me gustaría ser mamá como cualquier mujer, pero todavía no porque quiero cumplir unas metas que me he trazado y cuando ya las cumpla, ya digo: “Voy a dedicarme a hacer mamá”. Echarme en mi cama y cuidar a mi hijo, pienso hoy en día no puedo darme ese lujo porque tengo mucho trabajo, pero cuando lo pueda hacer lo haré. Aún me faltan unos añitos, por ahora no.

¿Qué metas te faltan cumplir?

Totalmente laborales. Tengo muchos planes con mis padres, en el tema de mis empresas como te comentaba antes. Así que quiero que mi marca de ropa esté en todo el Perú, ese es mi sueño, cuando se realice podré decir lo cumplí.

Felicidades, ¿irás al Mundial de Qatar?

Tengo que aclarar algo. Voy al mundial, pero yo estoy pagando mi entrada, mi pasaje todo, porque por ahí vi a la prensa que sacó de contexto lo que dije. Yo voy al Mundial de Qatar como espectadora, no voy a ir como reportera, ni nada. Yo soy aficionada y me gusta mucho el fútbol. Entonces, obviamente me gustaría ir a ver si Perú va, pero no estoy yendo como reportera. Incluso Armando sabe desde un principio que si Perú va al Mundial mis vacaciones van a ser para esa fecha.

¿Eres hincha de algún equipo aparte de César Vallejo?

Solo a César Vallejo (risas)

¿Te vamos a ver este miércoles alentando a César Vallejo frente a Olimpia?

Ahí voy a estar alentando a la Vallejo y esperando ganar para seguir en la siguiente etapa de Copa Libertadores.

Brunella Horna está presente alentado a César Vallejo ante Olimpia por Copa Libertadores | Foto: Pedro Monteverde - Prensa César Vallejo

Es difícil tener un equipo de fútbol y más comprar buenos jugadores, ¿cómo la familia Acuña vive el fútbol?

Les gusta, les encanta, sobre todo a Richard. Él es presidente del equipo y vive. Yo antes no veía fútbol, y a raíz de él veo todos los días Gol Perú porque le gusta cuidar a todos los jugadores. Sigue a otros futbolistas de diferentes equipos. Ahora, que Vallejo está en Libertadores, casi ni duerme. Pero con mucha fe que este miércoles le va a ir bien al equipo, así que alentar.

¿Qué música escuchas?

A mí me encanta el reggaetón.

¿La última canción que oíste en el apple music?

Soy fan número uno de Karol G y me gusta su canción 200 copas

¿Vas a ir al concierto de Bad Bunny?

No encontré entradas, así que si encuentro por ahí voy, pero hasta ahorita no encuentro entrada.

Amigos en televisión aparte de Ivanna, ¿Cómo describes tu círculo social?

Amigas en general es muy pequeño. Yo soy muy desconfiada y el tiempo me ha llevado a eso. Igual trato de llevarme muy bien con todos. En televisión todos me caen bien y punto. A mí me gusta ser relajada y no tener peleas con nadie.

