Melanie Martínez le recuerda a Karla Tarazona cómo criticaba a Christian Domínguez: “Se paseaba por todos los canales”

En una tensa entrevista con Magaly Medina, Melanie Martínez se defiende de las amenazas legales de Karla Tarazona y Christian Domínguez, cuestionando el porqué ella no puede opinar cuando Tarazona también ventiló su vida privada en el pasado. ATV/ Magaly TV La Firme.

La nueva polémica que envuelve a Christian Domínguez sumó un nuevo capítulo luego de que Melanie Martínez decidiera responder públicamente no solo a la carta notarial enviada por el cantante, sino también a las críticas que han surgido alrededor de sus declaraciones.

En esta ocasión, la madre de la hija mayor del cumbiambero apuntó directamente contra Karla Tarazona y le recordó el mediático historial que mantuvo con el artista cuando ambos terminaron su relación. Durante una extensa entrevista en Magaly TV La Firme, Melanie dejó entrever que considera injusto que hoy se cuestione su actitud cuando, según afirmó, Tarazona hizo exactamente lo mismo años atrás al exponer públicamente los conflictos que vivió con Christian Domínguez.

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La conversación inició cuando Magaly Medina recordó la época en que la actriz cómica trabajaba en programas de espectáculos y comentaba abiertamente temas relacionados con la farándula y con sus propias experiencias sentimentales. “En ‘Hola a todos’. Ahí ella con Kurt Villavicencio no trabajaban juntos y se dedicaban a hablar de la gente, la farándula, a criticar. Bueno, es que ahora está en otra posición”, comentó Magaly durante el enlace con Melanie Martínez.

Melanie Martínez sorprende al recordarle a Karla Tarazona todo lo que decía de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ella se paseaba por los canales”

Lejos de evitar el tema, Melanie respondió inmediatamente y señaló que existen numerosos archivos televisivos donde Karla Tarazona aparece criticando no solo a otras figuras del espectáculo, sino también al propio Christian Domínguez cuando su relación sentimental terminó.

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“Bueno, hay muchos archivos de no solamente de lo que ella hace con otras personas o habla mal de otras personas, sino también de las historias con Christian, ¿no? Lo del olluquito, que se paseaba por todos los canales”, recordó Melanie.

Sus palabras revivieron uno de los episodios más comentados de la farándula peruana, cuando el cantante fue apodado “olluquito” en medio de las polémicas que protagonizó tras sus separaciones sentimentales y escándalos de infidelidad.

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Melanie continuó recordando otros episodios mediáticos relacionados con Karla y Christian, incluyendo los momentos en que la actual pareja del cantante se reunió públicamente con exparejas del cumbiambero para hablar sobre él. “Cuando se juntó en alguna oportunidad con Vania, también se ha juntado con una ex de él”, manifestó Martínez.

Melanie Martínez sorprende al recordarle a Karla Tarazona todo lo que decía de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones dejaron en evidencia que Melanie considera que Karla hoy mantiene una postura distinta únicamente porque retomó su relación sentimental con Christian Domínguez.

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“Ahora como nuevamente lo hemos analizado, entonces supongo que estará en otra postura, ¿no? Eso ya no es culpa mía”, expresó.

Magaly Medina respaldó parte de los comentarios de Melanie y recordó que, efectivamente, Karla Tarazona recorrió diversos programas de televisión hablando públicamente sobre los problemas que tuvo con Christian Domínguez tras su separación.

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“Cuando ella era una ex de Domínguez, hizo más o menos lo mismo, porque ella se paseó por todos los canales hablando de él con el calzón de la Chabelita, enseñándolo por todos lados”, recordó la conductora.

Melanie Martínez sorprende al recordarle a Karla Tarazona todo lo que decía de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Melanie Martínez le recuerda a Karla Tarazona cuando hablaba de ‘Chabelita’

El famoso episodio del “calzón de la Chabelita” fue uno de los escándalos más comentados en su momento, luego de que Karla Tarazona expusiera públicamente detalles de la supuesta infidelidad del cantante con Isabel Acevedo, conocida popularmente como “Chabelita”.

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En medio de la conversación, Melanie también recordó que Christian Domínguez ya había recurrido anteriormente a acciones legales contra Karla Tarazona. “Christian también la demandó, ¿no?”, preguntó la madre de la hija del cantante.

Magaly confirmó el episodio y aseguró que este tipo de enfrentamientos mediáticos se han repetido constantemente alrededor del artista.

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La conductora incluso bromeó sobre el sobrenombre de “oyukito”, señalando que hoy Karla Tarazona volvió a retomar su relación sentimental con Christian Domínguez pese a todas las críticas que antes le hacía públicamente. “Ahora está con el olluquito, ¿no? O sea, no tan olluquito habrá sido cuando ha vuelto con él”, comentó Magaly entre risas.

Melanie Martínez sorprende al recordarle a Karla Tarazona todo lo que decía de Christian Domínguez. Captura: Magaly TV La Firme.

Martínez recordó que Karla Tarazona también reclamó públicamente, en el pasado, la ausencia de Christian Domínguez en la vida de su hijo. “Ella también se quejaba en algún momento de que Christian no veía a su hijo. Ella también salió a reclamar eso. Entonces, ¿yo por qué no puedo y ella sí?”, cuestionó tajantemente.

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Magaly Medina respondió señalando que Christian Domínguez, debido a la cantidad de relaciones sentimentales y conflictos mediáticos que ha protagonizado a lo largo de los años, debería tener mayor tolerancia frente a las críticas de sus exparejas.

“Él tiene que aguantar un poco, tiene que tener un poco de correa”, sostuvo la conductora. Melanie fue incluso más dura y responsabilizó directamente al cantante por las consecuencias mediáticas que hoy enfrenta debido a su historial amoroso.

“Si él se ha dedicado a engañar a tantas mujeres durante tantos años, entonces tiene que apechugar ahora las cosas que está haciendo”, afirmó contundentemente.

Karla Tarazona reconoce que su relación con Christian Domínguez mejoró cuando reconoció infidelidad con 'Chabelita'.