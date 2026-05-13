Niño Costero podría intensificarse en los próximos meses, advierte vocero de ENFEN

El vocero de la ENFEN advirtió que el Niño Costero podría intensificarse en los próximos meses, manteniendo su evolución conforme a los pronósticos oficiales. Según el último monitoreo, el fenómeno continúa en fase de consolidación y se espera un reajuste de escenarios en los próximos informes. Fuente: Exitosa

El vocero de ENFEN, Luis Vásquez Espinoza, advirtió que el Fenómeno del Niño Costero está próximo a intensificarse y que podría alcanzar su mayor magnitud entre junio y julio de este año. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene vigente la alerta, tras confirmar que el evento, consolidado desde febrero, sigue una evolución conforme a los pronósticos oficiales.

En diálogo con Exitosa, Vásquez Espinoza explicó que, según el comunicado oficial de ENFEN publicado el 30 de abril, el Niño Costero se encuentra en fase de consolidación y que el monitoreo técnico se actualiza cada quince días. Para los próximos meses, se espera que el fenómeno evolucione hacia una condición moderada, manteniéndose la probabilidad de una magnitud relevante en el invierno. El vocero indicó que el nuevo informe de ENFEN, previsto para el viernes, incluirá un reajuste de probabilidades y escenarios para el periodo hasta el verano de 2027.

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El Fenómeno del Niño Costero podría alcanzar su punto más crítico entre junio y julio, con un impacto directo en el comportamiento térmico del mar y la atmósfera. De acuerdo con Vásquez Espinoza, este evento climático, monitoreado por ENFEN y respaldado por instituciones científicas nacionales e internacionales, exige que la población y los sectores productivos adopten medidas preventivas, considerando que los efectos pueden extenderse hasta inicios del próximo año.

El Fenómeno del Niño Costero tomaría mayor magnitud en el próximo mes

Según el vocero de ENFEN, el Fenómeno del Niño Costero está cumpliendo la evolución prevista desde febrero y se pronostica que alcanzará una condición moderada entre junio y julio, coincidiendo con la temporada de invierno. Vásquez Espinoza detalló que este comportamiento responde al calentamiento sostenido de las aguas superficiales del océano Pacífico frente a la costa peruana, fenómeno que ha sido corroborado por los informes técnicos emitidos en abril.

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Mujeres luchan contra el sofocante calor en Lima, mientras incendios forestales ardientes reflejan los efectos del fenómeno El Niño Costero en pleno verano peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ENFEN mantiene el estado de alerta y estima que la condición moderada podría sostenerse hasta enero de 2027, aunque se mantiene la vigilancia por la posible transición hacia una magnitud mayor hacia fin de año. Vásquez Espinoza señaló: “La evolución se está cumpliendo según los pronósticos y se esperaría que alcance su mayor magnitud, por ahora, en junio y julio, a una condición moderada”.

El vocero remarcó la importancia del monitoreo permanente: “El viernes van a tener un reajuste de todas las probabilidades de lo que se esperaría a un futuro cercano y hasta el verano del próximo año”. Explicó que ENFEN, como comisión permanente, garantiza la continuidad de la información técnica, independientemente de cambios políticos, y que las instituciones integrantes realizan seguimiento diario a la variabilidad ambiental en el país.

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Aumento de temperatura del mar desplaza la anchoveta y altera la pesca

Sobre el pronóstico de lluvias, Vásquez Espinoza precisó que, al encontrarse el país en la estación seca, no se esperan precipitaciones significativas en junio, descartando eventos de huaicos y desbordes de ríos para ese periodo. “Con respecto a las lluvias, ya estamos en una estación seca, o sea que no hay lluvias significativas en mayo, y para junio no se esperaría que haya lluvias”, afirmó el vocero de ENFEN, agregando que solo podrían presentarse episodios aislados en la costa norte durante las próximas semanas.

Nuevas disposiciones de Ministerio de la Producción regulan pesca de jurel y bonito hasta abril. (Foto: Ministerio de la Producción)

En el ámbito hidrológico, los caudales de los ríos en la región hidrográfica del Pacífico se mantendrán dentro del rango normal, salvo excepciones en la zona sur. Vásquez Espinoza subrayó que el monitoreo continuará y que las autoridades deben mantenerse atentas a los cambios en los pronósticos, especialmente ante la eventual reactivación de lluvias localizadas.

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Respecto a los sectores productivos, el impacto en la pesca será notorio, principalmente en la anchoveta, especie de aguas frías que tiende a alejarse de la costa o profundizarse cuando la temperatura del mar aumenta. “No es que no haya anchoveta, sino que no está disponible para las artes de pesca, porque al estar en la zona costera hay áreas vedadas o si está muy profunda, los aparejos de pesca no la capturan”, explicó Vásquez Espinoza. Por otro lado, la alta disponibilidad de bonito, especie de aguas cálidas, se mantendrá a lo largo del litoral. En el sector textil, se prevé que la fabricación de prendas se adapte a un clima otoñal e invernal más cálido, con demanda de ropa ligera.

ENFEN prevé un invierno más cálido en Lima y la costa peruana

Para la ciudad de Lima y otras zonas urbanas de la costa, el invierno será más cálido que en años anteriores, según el pronóstico de ENFEN. Vásquez Espinoza indicó: “Vamos a tener un invierno ligeramente cálido y lo que sí se recomendaría es hacer el seguimiento de toda la información, pero de las instituciones oficiales, no solo nacionales, sino también internacionales, porque esas instituciones tienen un respaldo técnico científico”.

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Residentes de Lima enfrentan temperaturas de 32°C con sombrillas y abanicos en el malecón de Miraflores, sufriendo la intensa ola de calor durante el Fenómeno del Niño Costero que azota la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vocero precisó que, aunque se mantendrá la sensación de invierno, este no será tan intenso como en temporadas previas. La humedad extrema, que en otros años llegaba al 100 % en algunos distritos de la capital, disminuirá, dando paso a días con mayor presencia de sol y temperaturas superiores a las habituales para la estación.

Finalmente, Vásquez Espinoza reiteró la importancia de que cada sector productivo y la ciudadanía en general sigan las recomendaciones y reportes oficiales, ya que los impactos de El Niño Costero pueden afectar la pesca, la agricultura, la salud pública y la planificación urbana. ENFEN continuará emitiendo comunicados periódicos para mantener informada a la población sobre la evolución del fenómeno y sus posibles repercusiones.

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