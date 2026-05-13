Perú

Rafael López Aliaga exige frenar proclamación de resultados tras quedar casi fuera de la segunda vuelta electoral en Perú

Con más del 99,9 % de actas contabilizadas, Renovación Popular sostiene que aún existen observaciones pendientes y pide que sean atendidas antes de la proclamación oficial de resultados

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El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar el proceso electoral peruano luego de quedar prácticamente fuera de la segunda vuelta presidencial. A través de un pronunciamiento difundido por su partido, el candidato pidió suspender la proclamación oficial de resultados hasta que, según afirmó, se revisen todas las actas observadas y se realice una auditoría integral de los comicios.

No alcanza a la segunda vuelta

La solicitud surge cuando el conteo oficial supera el 99,9 % de actas procesadas y consolida a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los aspirantes que disputarán la Presidencia en la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

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Según los resultados preliminares, López Aliaga se ubica en tercer lugar con una diferencia mínima frente a Sánchez, aunque matemáticamente insuficiente para revertir el resultado con el reducido número de votos pendientes de contabilización.

Renovación Popular habla de irregularidades

En el comunicado, Renovación Popular aseguró que existen 96 actas reportadas como extraviadas o siniestradas que representarían alrededor de 28 mil votos. Según el partido, la mayoría de estos casos se concentra en Lima, Callao y el extranjero, zonas donde Rafael López Aliaga obtuvo un importante respaldo electoral. Además, la agrupación denunció presuntas irregularidades durante el recuento de dichos documentos y cuestionó que el proceso se realizara sin la participación de personeros ni representantes del Ministerio Público.

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El partido también afirmó haber identificado actas incorporadas al conteo oficial con cero votos registrados para todos los candidatos y cargos en disputa, situación que calificó como “inaceptable” y que, a su juicio, afecta la transparencia del proceso electoral.

Comunicado en español de Renovación Popular con el logotipo 'R' en azul, detallando denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral
El partido Renovación Popular emite un comunicado a la opinión pública exigiendo el recuento de votos y denunciando presuntas irregularidades y actas extraviadas en el proceso electoral. (Renovación Popular)

Sin embargo, hasta el momento, López Aliaga y Renovación Popular no han presentado pruebas concluyentes que acrediten un fraude electoral organizado o una manipulación sistemática de los resultados. Pese a ello, la agrupación anunció que presentará apelaciones ante las autoridades electorales. “Reiteramos nuestro justo pedido a que no se proclamen resultados hasta que se cuenten los votos y se resuelvan los procesos pendientes. ¡Basta de abusos!”, señalaron.

Retrasos el día de las elecciones

Parte de los reclamos impulsados por López Aliaga se apoyan en los problemas registrados durante la jornada electoral del pasado domingo 12 de abril, especialmente en Lima, donde numerosos centros de votación abrieron con retraso debido a demoras en la instalación de mesas.

El exburgomaestre sostiene que estas incidencias afectaron a sus electores en la capital, considerada uno de sus principales bastiones políticos.

Pese a las denuncias, las autoridades electorales han reiterado que el proceso se desarrolla conforme al marco legal y que cualquier observación debe resolverse mediante los canales establecidos por la ley electoral peruana.

JNE continúa con el proceso de proclamación

Mientras continúan los cuestionamientos de Rafael López Aliaga, los organismos electorales mantienen el cronograma previsto para las Elecciones Generales 2026. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) iniciaron el pasado 11 de mayo la proclamación descentralizada de resultados en distintas jurisdicciones del país, luego de concluir el cómputo de actas y resolver las observaciones pendientes.

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una vez que los 60 JEE culminen este proceso en los próximos días, corresponderá al máximo órgano electoral emitir la proclamación general y definitiva de resultados, prevista para finales de esta semana. En ese acto también se oficializarán las candidaturas que disputarán la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio.

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