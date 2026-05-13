Ola de frío en la sierra: el descenso de temperatura nocturna amenaza a casi un millón de personas

Bajas temperaturas afectarán a miles de peruanos.

Un descenso marcado de la temperatura nocturna mantiene en vilo a la sierra peruana. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), alrededor de un millón de personas enfrentan riesgo alto por el frío extremo que, durante las próximas noches, impactará en las regiones andinas. Más de 700 mil habitantes, distribuidos en 103 distritos, figuran en la categoría de riesgo muy alto.

El informe detalla que la intensidad del enfriamiento oscilará entre moderada y fuerte, abarcando desde Áncash, Arequipa y Huancavelica hasta Lima. Cajamarca y La Libertad también están incluidas en la lista de zonas afectadas. En Áncash, 282 mil 836 personas están expuestas al riesgo más severo, seguidas por 301 mil 203 en Cajamarca y 76 mil 11 en Arequipa.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por el descenso de temperaturas nocturnas en la sierra centro y sur. El fenómeno, previsto entre el 15 y 16 de mayo, provocará que las temperaturas caigan por debajo de los -10 °C en áreas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Para la sierra central, por encima de los 3 200 metros, se proyectan valores entre 0 y -8 grados. Las regiones incluidas en la alerta abarcan a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

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El frío no solo afecta a quienes viven en casas de materiales ligeros o precarias, sino que desafía la resistencia de las comunidades altoandinas.

La variación térmica entre el día y la noche genera contrastes que complican la vida diaria. El Senamhi advierte, además, ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y poca nubosidad, lo que aumenta la pérdida de calor durante la noche.

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Frío extremo en la sierra: Senamhi pronostica bajas temperaturas, escasa nubosidad y vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Agencia Andina)

Impacto humano y desafíos para la población rural

A nivel nacional, el riesgo alto abarca a 996 mil 896 personas en 177 distritos. Arequipa concentra 317 mil 375 habitantes en esta categoría, mientras que La Libertad suma 156 mil 888 y Áncash 144 mil 883.

El pronóstico indica que, para el miércoles 13 de mayo, la temperatura nocturna podría llegar a -10 °C en la sierra sur y mantenerse entre 0 y -8 grados en la sierra central. Zonas de la sierra norte, por encima de los 2 500 metros sobre el nivel del mar, experimentarán valores entre 6 y 12 grados.

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El jueves 14 de mayo, el frío se intensificará. En la sierra sur, las temperaturas oscilarán entre 0 y -12 grados centígrados, mientras que en la sierra central permanecerán entre 0 y -8 grados. Para la sierra norte, se esperan mínimas de entre 1 y 9 grados.

Este escenario afecta a departamentos como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

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Las poblaciones rurales enfrentan noches en las que el frío se cuela por grietas, como si la montaña exhalara un aliento helado sobre los techos.

La infraestructura de muchas viviendas, sumada a la escasez de recursos para calefacción, coloca a familias enteras en situación de vulnerabilidad.

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