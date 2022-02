Esto es Guerra: Gisela Valcárcel reacciona a la presentación de Anthony Aranda y manda contundente mensaje

Gisela Valcárcel vio en vivo la presentación de Anthony Aranda en Esto es Guerra. (Foto: América TV)

Aunque se creía que Anthony Aranda no volvería a pisar nunca más un set de América Televisión, la actual pareja de Melissa Paredes sorprendió a todos al ser presentado como el nuevo jale de Esto es Guerra. El bailarín vuelve a la pantalla chica tras haber sido separado de Reinas del Show, programa conducido por Gisela Valcárcel.

Recordemos que antes de ser anunciado, la producción de Esto es Guerra lanzó varias pistas para que el público adivinara de quién se trataba. Varias de ellas fueron bastante obvias, por lo que era inminente la aparición del ‘Gatito activador’ bajo la capucha que cubría su rostro.

Segundos antes de que su identidad fuera revelada, la popular ‘Señito’ decidió grabar el momento, aunque lo hizo sin pronunciar el nombre del bailarín. “Me encantan esas tomas, qué tal despliegue... ¿Qué?”, se le escucha decir confundida al notar que Anthony Aranda está a punto de ser presentado en el programa, por lo que decidió dejar de grabar.

GISELA VALCÁRCEL MANDA MISIL

La popular ‘Señito’ no comentó sobre el polémico ingreso de Anthony Aranda a las filas de Esto es Guerra. Sin embargo, sí decidió publicar un mensaje que estaría dirigido al exbailarín de Reinas del Show.

“Solo quien trabaja por lo que desea, sabe cuánto cuesto lo que tiene” , fue la reflexión de la presentadora de TV.

Recordemos que no solo los internautas, sino también los programas de espectáculos, han acusado a Anthony Aranda de iniciar un romance con Melissa Paredes, exesposa de Rodrigo Cuba, para figurar en televisión y así ganar fama.

Recordemos que Paredes desmintió esta versión en su momento, alegando que ‘El activador’ no le gustaban las cámaras. “A él no le gusta declarar, nunca lo hace, como que no le gusta la cosa (la exposición de las cámaras)”, expresó en su momento. ¿Qué pensará ahora que su novio ha ingresado a Esto es Guerra?

MELISSA PAREDES SE MUESTRA FELIZ

Lejos de mostrarse preocupada por el regreso de Anthony Aranda a América TV, Melissa Paredes festejó que su pareja empiece una nueva etapa televisiva en el canal. Así lo demostró a través de sus redes sociales.

“¡Qué lindo! ¡Hermoso!”, se le escucha decir a la modelo peruana. En su historia, también escribió junto un emoji de corazón: “Ahora sí mi amor, para que hablen con ganas”, esto como una respuesta irónica a sus detractores, quienes aseguran que Anthony está con ella para ganar popularidad.

Ya en casa, Aranda decidió mostrar la cena que le preparó Melissa, quien no dejó de abrazar al bailarín en todo momento. Los dos se dijeron “Te amo” mientras se besaban ante cámaras sin temor al que dirán.

EL DATO: Luego de ser ampayados besándose, Anthony Aranda y Melissa Paredes no volvieron a aparecer más en Reinas del Show. La modelo también fue retirada de la conducción de América Hoy.

ASÍ FUE SU PRESENTACIÓN EN ESTO ES GUERRA

Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, anunció “bombas” para la temporada de aniversario del programa y eso es justamente lo pasó la noche del martes 22 de febrero. Anthony Aranda, el bailarín que fue ampayado besando a la entonces esposa de Rodrigo Cuba, es ahora un guerrero.

“Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio Anthony Aranda, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron por la televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

