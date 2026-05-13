Ecuador mantiene en secreto la prelista para el Mundial 2026: cuándo se conocerá la nómina definitiva de convocados

El cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece ajusta una estrategia inédita de reserva para evitar presiones externas y filtrar ninguna pista sobre los futbolistas que luchan por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (EFE)

Todavía no. Y es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, junto con el entrenador Sebastián Beccacece, eligió preservar la confidencialidad del proceso de selección. Este enfoque busca proteger la competencia interna, evitar presiones externas y minimizar el riesgo de filtraciones antes del anuncio final de los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ecuador se presenta a su quinta Copa del Mundo tras asegurar su clasificación con varias fechas de antelación en las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado nacional, dirigido por Beccacece, ha logrado consolidar una plantilla en la que conviven futbolistas con experiencia internacional y nuevas figuras con proyección.

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Entre los jugadores que habitualmente forman parte de las convocatorias figuran Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Enner Valencia y Kendry Páez, quien se perfila como una de las jóvenes promesas del campeonato. La hinchada espera con expectativa el anuncio de la nómina definitiva que representará al país en la cita mundialista.

Por qué Ecuador no hará pública su prelista para el Mundial 2026

La Federación Ecuatoriana decidió mantener en reserva la prelista mundialista para evitar filtraciones y reducir la presión sobre los futbolistas que buscan un lugar en la Copa del Mundo. (EFE)

La FIFA requirió a las 48 selecciones clasificadas la entrega de una prelista de entre 35 y 55 jugadores antes del 11 de mayo. Sin embargo, el reglamento del organismo mundial no obliga a que esta información se haga pública. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, siguiendo esa pauta, decidió mantener la reserva total sobre los nombres incluidos en la nómina preliminar.

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El cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Beccacece, priorizó la confidencialidad para evitar que trasciendan detalles internos y, al mismo tiempo, reducir la presión mediática y social sobre los futbolistas que aspiran a ganarse un lugar entre los convocados. Según indicó el portal ecuatoriano Expreso, el equipo de trabajo de Beccacece implementó medidas estrictas para prevenir filtraciones y mantener la competencia abierta hasta el último momento.

La decisión de Ecuador contrasta con la postura de federaciones como las de Argentina o Brasil, que sí difundieron sus listas preliminares. En el caso de la selección ecuatoriana, la intención es resguardar los intereses del grupo y otorgar al cuerpo técnico la mayor libertad para definir la nómina definitiva sin interferencias externas. Esta política responde también a la alta competencia en posiciones clave como el arco, la defensa y el ataque, donde varios futbolistas mantienen opciones de ser incluidos en la lista final.

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Cuándo se conocerá la lista definitiva de Ecuador para el Mundial

La expectativa crece en Ecuador mientras la Federación mantiene en secreto la nómina final, que será presentada oficialmente días antes del inicio del Mundial 2026. (EFE)

La fecha clave para los aficionados ecuatorianos será el 1 de junio de 2026. Ese día expira el plazo estipulado por la FIFA para que las federaciones nacionales presenten la nómina definitiva de entre 23 y 26 jugadores que participarán en la fase final del torneo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene previsto entregar la lista en esa fecha, cumpliendo el calendario oficial.

La FIFA, a su vez, publicará todas las convocatorias de las selecciones el 2 de junio, permitiendo que los hinchas y la opinión pública conozcan de manera oficial a los futbolistas elegidos para disputar la Copa del Mundo. Hasta ese momento, la nómina de Ecuador permanecerá en reserva, aunque se espera que la base del equipo esté conformada por los jugadores que protagonizaron el ciclo de Eliminatorias.

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Entre los nombres que han trascendido en convocatorias previas y amistosos recientes se encuentran Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez, Leonardo Realpe, Joel Ordóñez, Ángelo Preciado, Allan Franco, Jordy Alcívar, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y Jeremy Arévalo, junto a otros futbolistas que destacan en la LigaPro y el fútbol internacional.

En las semanas previas al inicio del Mundial, Ecuador disputará partidos amistosos frente a Arabia Saudita y Guatemala, que servirán como instancia final de evaluación para el cuerpo técnico. Se prevé que en estos encuentros participen la mayoría de los jugadores que integrarán la nómina oficial, con excepción de Pacho e Hincapié, quienes afrontarán la final de la Champions League pocos días antes del debut mundialista.

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Los rivales de Ecuador en la fase de grupos del Mundial 2026

Ecuador enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en el Grupo E del Mundial 2026, en una serie exigente que pondrá a prueba el nivel de la Tri. (EFE)

Ecuador fue ubicado en el Grupo E del Mundial 2026, donde enfrentará a selecciones de diferentes continentes en una de las zonas consideradas más exigentes del certamen. El debut de la Tri será el domingo 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia, Estados Unidos. Seis días más tarde, el sábado 20 de junio, el conjunto ecuatoriano se medirá ante Curazao en Kansas City.

El cierre de la fase de grupos llegará el jueves 25 de junio, cuando Ecuador se enfrente a Alemania en el estadio de East Rutherford, Nueva Jersey. Este último duelo es uno de los más esperados, dado el historial y la jerarquía del seleccionado europeo en Copas del Mundo.

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La selección ecuatoriana buscará superar su mejor campaña histórica, registrada en el Mundial 2006, cuando alcanzó los octavos de final. El plantel dirigido por Beccacece intentará consolidar el crecimiento demostrado en las Eliminatorias Sudamericanas y competir al máximo nivel ante rivales de alta exigencia.

La expectativa se mantiene alta entre los aficionados, quienes aguardan la publicación de la nómina definitiva y el inicio de una nueva participación mundialista de Ecuador en el escenario más prestigioso del fútbol internacional.

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