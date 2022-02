Jesús Barco reafirma su amor por Melissa Klug: “Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas”

Jesús Barco y Melissa Klug se reconciliaron y así lo demostraron en redes. (Foto: Instagram)

Aunque ambos negaron su separación, Melissa Klug y Jesús Barco admitieron estar pasando por un difícil momento en su relación. Sin embargo, todo parece indicar que la pareja ha logrado superar sus problemas amorosos, ya que el futbolista le dedicó un tierno post en sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el deportista decidió publicar una fotografía al lado de Melissa Klug y la hija de Samahara Lobatón. Es importante resaltar que esta imagen proviene de una sesión de fotos que realizaron antes de los rumores de ruptura y la cual la empresaria decidió no postear.

“ Ser una pareja perfecta no significa tener problemas, si no saberlo superar juntos. Te amo, mi amor, Melissa Klug. Mi Xixi hermosa ”, escribió el jugador del Sport Boys para gritar a los cuatro vientos su amor por la ‘Blanca de chucuito’.

Jesús Barco reafirma su amor por Melissa Klug en redes sociales. (Foto: Instagram)

De inmediato, los usuarios felicitaron a la pareja por haber sido lo suficientemente maduros para conversar y solucionar sus problemas. Recordemos que mediante su comunicado, ambos aseguraron que lucharían por su relación .

“ Jesús y yo creemos y haremos lo que sea necesario para que nuestro amor triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo. No pretendemos ser ejemplo de nadie, somos seres humanos que sienten y que también toman decisiones precipitadas y estamos comprometidos en aprender de nuestros errores y seguir adelante con nuestro compromiso”, expresaron semanas atrás.

Comunicado de Melissa Klug y Jesús Barco. (Foto: Instagram)

Al parecer, la pareja sí logró superar la crisis y para el alivio de muchos los planes de boda continúan en pie. Muy pronto Melissa Klug y Jesús Barco se darán el “Sí” frente al altar.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG BORRÓ LAS FOTOS DE JESÚS BARCO?

Los rumores sobre una posible separación surgieron porque Melissa Klug eliminó de sus redes sociales todas las fotos de su pareja Jesús Barco. Esto dio a entender que la empresaria no quería saber más sobre el futbolista.

A través de un comunicado, Klug explicó que tomó esta decisión porque la presión mediática pudo con ella . “Los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado en nuestra relación y por ese motivo tomé la decisión que ustedes ya dieron a conocer en el Instagram”.

Por ese hecho, Tula Rodríguez calificó de “infantil” a Melissa Klug por borrar las fotos de su pareja en lugar de intentar resolver el problema. Sin embargo, la también actriz deseó que la popular ‘Blanca de Chucuito’ pueda arreglar sus diferencias con el deportista de 24 años.

“Ojalá que se arreglen, que llegue a buen puerto, y si lo mejor es estar separados por un tema de salud, también está perfecto. El mundo no se acaba cuando una se queda sola o solo. Hay que continuar”, dijo.

DETALLES DE SU BODA

Antes de que iniciaran los problemas en su romance, Melissa Klug contó muy emocionada detalles de su matrimonio con Jesús Barco, quien le pidió la mano en setiembre de 2021.

Durante el programa América Hoy, donde asistió como invitada especial, la empresaria de 37 años confesó que se casará con el futbolista en el 2022 o en el 2023. El mes aún no está confirmado.

Por otro lado, cuando le preguntaron a qué agrupación preferiría contratar, si Yahaira Plasencia y Orquesta, Gran Orquesta Internacional o Son Tentación, Melissa indicó que no contrataría a ninguna banda peruana, ya que su boda se realizará en una playa del extranjero.

“No (no será en Lima)”, expresó Melissa, quien sonrió y no entró en más detalles. Sin embargo, especificó que será una ceremonia muy íntima donde solo su familia estará presente.

