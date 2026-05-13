Neri Bandiera asegura que “la hinchada será un jugador más en esta final” en el duelo entre Cienciano y Alianza Lima por Liga 1

El equipo cusqueño llega al decisivo duelo impulsado por su fortaleza física en el estadio Garcilaso de la Vega, el pleno del plantel y el apoyo incondicional de la hinchada para mantenerse en la pelea por el Apertura (Cienciano)

Con el desafío de enfrentar a uno de los rivales más sólidos del torneo, Neri Bandiera se prepara junto al plantel de Cienciano para el duelo frente a Alianza Lima, en el que ambos equipos buscan afianzar sus aspiraciones en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El atacante argentino remarcó la relevancia de jugar en el estadio Garcilaso de la Vega, donde la fortaleza física y la presión de la afición juegan a favor del equipo cusqueño.

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Bandiera destacó que el plantel se encuentra completo, sin lesionados, y llega en óptimas condiciones para una jornada que podría definir el rumbo de la competencia. El respaldo de la hinchada y la estrategia de su entrenador son elementos clave para afrontar el reto.

La localía y el respaldo de la hinchada, factores decisivos

Neri Bandiera resaltó que el apoyo de la hinchada y la fortaleza de jugar en Cusco pueden convertirse en elementos determinantes para que Cienciano supere a Alianza Lima. (Cienciano)

De cara al choque ante Alianza Lima, Neri Bandiera afirmó que la localía en Cusco representa una ventaja indiscutible para Cienciano. El delantero señaló: “El empuje de la gente local es fundamental, nos da ese plus para ir siempre hacia adelante y presionar a los rivales”.

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Según Bandiera, el ambiente en el estadio Garcilaso de la Vega será determinante, ya que se espera una asistencia masiva de aficionados que buscarán teñir las tribunas de rojo y motivar al plantel. Además, el jugador valoró el esfuerzo de la afición por acompañar al equipo, destacando la pasión regional que caracteriza a los seguidores cusqueños. “La hinchada será un jugador más en esta final”, subrayó el atacante el programa Campeonisímo.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo ha mostrado una tendencia ascendente en sus últimos compromisos, con tres triunfos en los últimos cinco encuentros. Bandiera remarcó que el equipo llega al compromiso sin bajas y en plenitud física, lo que permite al cuerpo técnico contar con todo el plantel a disposición para definir la mejor alineación. “No tuvimos copa entre semana, eso nos ayuda a estar bien preparados en lo físico”, explicó el futbolista.

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La presión alta y la intensidad en los minutos finales han sido características distintivas de Cienciano durante esta etapa del torneo. Bandiera destacó que el equipo ha logrado revertir resultados y sumar puntos decisivos sobre el cierre de los partidos, lo que evidencia la fortaleza mental del grupo. Este enfoque será esencial ante un rival que también ha demostrado solidez en tramos finales de los encuentros.

El análisis de los rivales y el contexto del Apertura

El atacante de Cienciano advirtió que el duelo ante Alianza Lima se definirá en detalles y exigirá inteligencia táctica para sostener la lucha por el campeonato. (Cienciano)

Al referirse a la dificultad del calendario, Bandiera reconoció que cada adversario presenta desafíos únicos, especialmente cuando Cienciano se posiciona como candidato en la pelea por el título. “Todos los rivales quieren sacarnos puntos ahora que estamos peleando el campeonato”, afirmó el delantero. La seguidilla de partidos obliga al equipo a mantener la concentración y priorizar el siguiente compromiso, considerado como una final para las aspiraciones del club cusqueño.

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Respecto a Alianza Lima, Bandiera admitió la jerarquía del plantel rival, que cuenta con alternativas de recambio y ha sabido responder tanto en llano como en altura. “Alianza tiene jugadores de mucha jerarquía y un plantel amplio. Es un equipo de cuidado que supo adaptarse bien a diferentes escenarios”, explicó. El atacante argentino consideró que el encuentro se definirá en detalles y que ambos equipos llegan en un buen momento futbolístico.

La tabla de posiciones muestra a Cienciano a cuatro puntos de Alianza Lima, lo que agrega presión al resultado. Bandiera fue claro: “No tenemos otro resultado que ganar, de lo contrario nos alejaríamos definitivamente del Apertura”. Sin embargo, llamó a la calma y a la inteligencia táctica para evitar la desesperación frente a un rival que puede aprovechar cualquier error. “Necesitamos un partido inteligente para lograr el objetivo”, puntualizó.

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Adaptación en la altura y el rol táctico de Bandiera

El delantero argentino señaló que se siente cómodo jugando detrás del atacante principal, función que le permite colaborar en ataque y recuperación para Cienciano. (Cienciano)

En cuanto a su adaptación al entorno cusqueño, Bandiera reconoció que el proceso fue positivo y que, tras su paso por diferentes regiones del país, logró aclimatarse rápidamente a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. “Gracias a Dios me adapté bien a la altura y eso me permite estar más cómodo en el juego”, señaló. La experiencia previa en clubes como Grau facilitó su integración táctica y física al equipo.

El delantero explicó que su posición preferida es detrás del centrodelantero, rol en el que ha jugado la mayor parte de su carrera en Perú. “Siempre me sentí cómodo jugando detrás del nueve, es donde puedo presionar, llegar al gol y colaborar en la recuperación”, detalló. Además, la táctica implementada por el entrenador Horacio Melgarejo exige un trabajo colectivo intenso, con énfasis en el despliegue físico y la presión alta, aspectos que Bandiera considera fundamentales para el buen rendimiento del plantel.

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Sobre el cuerpo técnico, Bandiera reconoció la personalidad particular de Melgarejo, cuya forma de conducir y comunicar puede generar controversia, pero también libera presión sobre los futbolistas. “A veces Horacio absorbe la presión y eso nos permite jugar más sueltos. El comando técnico está haciendo un gran trabajo y los resultados lo reflejan”, valoró el atacante.

La preparación física y la estrategia semanal han sido aspectos destacados por el jugador, quien identificó en el rendimiento sostenido del equipo y en el funcionamiento colectivo las claves para competir en el torneo local y en la Copa Sudamericana. El respaldo del plantel técnico y la unidad del grupo son, para Bandiera, elementos que permiten encarar el tramo final del campeonato con optimismo y determinación.

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