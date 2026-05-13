Miembros de mesa tendrán un nuevo pago por cumplir su labor en segunda vuelta de las Elecciones 2026

Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los miembros de mesa que participaron en la primera jornada de las Elecciones 2026 volverán a tener un papel clave el próximo 7 de junio, en la segunda vuelta electoral.

Según lo dispuesto por la entidad, los ciudadanos sorteados para presidente, secretario, tercer miembro o suplente mantendrán su función en esta nueva fecha, sin realizarse un nuevo sorteo.

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El desempeño de este cargo conlleva una compensación económica adicional: quienes cumplan con su labor el día de la votación recibirán un nuevo pago de S/ 165. Este monto puede variar si la ONPE lo actualiza antes del proceso.

Tanto titulares como suplentes que ejerzan el rol tendrán derecho a este beneficio, el cual busca reconocer el tiempo y responsabilidad asumidos durante la jornada.

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Además, se ha establecido un día de descanso no compensable para quienes cumplan la función, aplicable tanto en el sector público como privado. Esto se suma al pago económico y busca facilitar la recuperación tras la larga jornada de trabajo electoral, que suele extenderse desde tempranas horas de la mañana hasta el cierre y conteo de votos.

ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

Modalidades de pago y sanciones

La ONPE habilitó varias modalidades para que los miembros de mesa accedan a su compensación económica. El registro para recibir el pago se realiza a través de la plataforma oficial, donde se puede elegir entre depósito en cuenta bancaria, billetera digital o cobro presencial en el Banco de la Nación.

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El pago es personal, por lo que se requiere que la cuenta bancaria esté a nombre del beneficiario, quien debe presentar su DNI vigente para acceder a la retribución.

Entre los bancos habilitados para el depósito figuran el Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank. Para la opción de billetera digital, se ha priorizado la plataforma Yape, que permite acceder al dinero de forma ágil y segura desde cualquier lugar. Si el depósito digital es rechazado, el cobro debe realizarse de forma presencial en una agencia del Banco de la Nación.

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En caso de que el miembro de mesa no haya registrado ninguna modalidad de pago antes de la fecha, también podrá acercarse directamente al banco con su documento de identidad para recibir el monto correspondiente. El sistema está diseñado para asegurar que todos los que cumplan su función reciban la compensación económica.

Por otro lado, la normativa indica que las multas por inasistencia son acumulativas. Si un miembro de mesa no asistió en la primera vuelta, ya posee una sanción económica. Si tampoco cumple su función en la segunda vuelta, se sumará una segunda multa de S/ 275. Estas sanciones aplican tanto a titulares como a suplentes, y son independientes de la obligación de votar en las Elecciones Generales 2026.

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La segunda vuelta electoral definirá quién asumirá la Presidencia de la República del Perú. En esta jornada, los electores solo deberán escoger entre los dos candidatos que obtuvieron mayor votación en la primera vuelta, sin incluir en la cédula cargos para senadores o diputados, cuya elección quedó cerrada en el mes de abril.