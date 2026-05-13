ONPE al 100%: Roberto Sánchez y las regiones que marcaron su camino para pelear la segunda vuelta presidencial con Keiko Fujimori

Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

El conteo oficial de la ONPE entra en su fase decisiva y perfila con mayor claridad el mapa político de las Elecciones 2026. Con más del 99.9% de actas procesadas y solo dos regiones pendientes de cierre total, el avance del escrutinio confirma una tendencia que se fue consolidando voto a voto: Roberto Sánchez se posiciona como el segundo candidato más votado y se encamina a disputar la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori.

La recta final del conteo no solo define nombres, sino también territorios clave. Según el reporte electoral disponible, Sánchez logró imponerse en 11 regiones y construyó allí la base de su desempeño, especialmente en el sur y zonas andinas, donde logró imponerse con márgenes amplios. Este respaldo territorial ha sido determinante para sostener su ventaja frente a otros competidores como Rafael López Aliaga en una de las contiendas más ajustadas de los últimos procesos electorales.

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Las 11 regiones donde Roberto Sánchez construyó su avance electoral

El candidato y su hermano no respondieron ante la prensa, mientras la cúpula partidaria defiende su transparencia y atribuye las acusaciones a exmilitantes|Andina (Composición Infobae)

De acuerdo con los datos difundidos, el candidato de Juntos por el Perú lideró en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín, un bloque territorial que explica buena parte de su impulso en el escrutinio.

En Amazonas, donde el conteo ya estaba al 100%, Sánchez obtuvo el primer lugar con 36,253% de los votos válidos, por encima de Keiko Fujimori, que alcanzó 17,363%, y de otros postulantes que quedaron detrás en una región donde el respaldo al candidato de JP fue claramente superior al promedio nacional. El panorama fue similar en Apurímac, donde alcanzó 40,981%, seguido por Ricardo Belmont y Alfonso López Chau, mientras la lideresa de Fuerza Popular se ubicó más abajo.

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En Ayacucho, Sánchez volvió a marcar distancia con 31,334% de los votos, superando a Belmont y López Chau en una contienda mucho más fragmentada. En Cajamarca, el resultado fue todavía más contundente: el postulante de Juntos por el Perú llegó a 41,628%, muy por encima de Keiko Fujimori, que quedó en segunda ubicación con 13,860%.

La tendencia regional también se reflejó en Cusco, donde Sánchez encabezó el conteo con 22,673%, mientras todavía quedaban actas por resolver en los Jurados Electorales Especiales. En esa región, la diferencia podría incluso ampliarse conforme se cierre el procesamiento final. Algo parecido ocurrió en Huancavelica, donde el candidato lideró con 43,432%, una de sus votaciones más altas dentro del mapa nacional.

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En Huánuco, el conteo llegó al 100% y confirmó una ventaja amplia de Sánchez, que alcanzó 102.336 votos, casi el doble de los obtenidos por Fujimori. En Madre de Dios, aunque el procesamiento no estaba completamente cerrado, también quedó primero con 23,360%, superando a Belmont y a la lideresa naranja. En Moquegua, el margen fue más estrecho, pero suficiente para asegurar el primer lugar con 12,870%, en una contienda donde cada punto pesó en el cierre.

El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, quien se espera que se enfrente a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori en una segunda vuelta en junio, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú,. 30 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El comportamiento electoral se repitió en Puno, donde Sánchez obtuvo 24,962% y se ubicó por encima de Belmont en un escenario de alta fragmentación. En San Martín, la disputa fue una de las más apretadas, pero hasta la última actualización el candidato de JP conservaba el primer puesto con 23,766%, apenas por encima de Keiko Fujimori, que registraba 23,256%. Ese departamento mantuvo la expectativa hasta el final por la cercanía entre ambos postulantes.

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Conteo final de la ONPE: una definición voto a voto hacia la segunda vuelta

Un montaje fotográfico muestra en primer plano los ojos de la política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez, superpuestos en un estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que el conteo se acerca al 100% de actas procesadas, la disputa por el segundo lugar se fue definiendo con márgenes estrechos. En uno de los cortes previos más ajustados, la ONPE al 99.635% reportaba que Roberto Sánchez mantenía una ventaja de más de 13 mil votos sobre Rafael López Aliaga, diferencia que, aunque reducida, logró sostenerse en las siguientes actualizaciones.

En ese momento, el organismo electoral informó que quedaban 501 actas pendientes, muchas de ellas concentradas en Lima Metropolitana, una de las zonas con mayor peso electoral del país. También figuraban regiones como Piura, Cusco, San Martín, Ucayali y Cajamarca, donde el procesamiento de actas podía influir en el resultado final.

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A pesar de ello, conforme avanzó el escrutinio por encima del 99.9%, la tendencia se mantuvo favorable para Sánchez. En paralelo, Keiko Fujimori consolidó su posición en el primer lugar con más del 17% de votos válidos, asegurando su presencia en el balotaje.

El mapa electoral también muestra contrastes claros. Mientras Sánchez consolidaba su presencia en estas regiones, otras jurisdicciones ya habían cerrado su conteo al 100%. Entre ellas figuran Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Tumbes, Huánuco y Amazonas, además del voto en el extranjero, que también llegó al 100% con 2.543 actas procesadas. En esos espacios, la lectura electoral quedó definida y pasó a formar parte del balance nacional que sigue ordenando la ONPE en su plataforma oficial.

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En el resto del país, el conteo terminó por inclinarse hacia otras candidaturas. En Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco y Tumbes, el resultado favoreció a Keiko Fujimori, mientras que en Arequipa el primer lugar quedó en manos de Jorge Nieto, con una votación superior a la de los demás aspirantes. En Tacna, con el conteo prácticamente terminado, Ricardo Belmont encabezó el resultado con 14,632%.

Con el conteo prácticamente concluido y solo detalles por resolver en las últimas actas observadas, el escenario de la segunda vuelta presidencial 2026 queda marcado por dos figuras que concentraron el mayor respaldo ciudadano. El avance de Roberto Sánchez, impulsado por un fuerte voto regional, termina siendo determinante en una elección que se definió en sus tramos finales.

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