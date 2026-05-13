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ONPE al 100 %: Las regiones que más respaldaron a Keiko Fujimori y las que marcaron mayor distancia en la primera vuelta

Tras los resultados de la primera vuelta, la candidata de Fuerza Popular se perfila como una de las protagonistas de la siguiente etapa de la contienda electoral, donde enfrentará a Roberto Sánchez

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Keiko Fujimori de pie en un escenario iluminado, vistiendo un blazer rosa y jeans, hablando por un micrófono con un público borroso de fondo
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se dirige a sus seguidores durante un evento de cierre de campaña, marcando el inicio de su ruta hacia las Elecciones Perú 2026. (AFP)

El conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las Elecciones Generales 2026 en Perú se acerca a su cierre definitivo tras un mes de escrutinio, periodo en el que Keiko Fujimori se consolidó como la principal candidata para la segunda vuelta. Este miércoles 13 de mayo, el organismo electoral informó que el 99.941 % de las actas ya han sido contabilizadas, lo que representa 92.766 actas procesadas y una mínima fracción pendiente de revisión por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

El proceso se extendió más allá de la jornada electoral del 12 de abril debido a retrasos en la instalación de mesas en varios locales de Lima Sur, donde la entrega tardía del material electoral obligó a continuar la votación el 13 de abril. Según la ONPE, esta decisión buscó garantizar la participación ciudadana y la transparencia del resultado, en un contexto logístico desafiante para las autoridades electorales.

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Con el 99.941 % de actas procesadas, Keiko Sofía Fujimori Higuchi ha obtenido 2.876.008 votos, lo que equivale al 17.179 % de los votos válidos a nivel nacional. La candidata de Fuerza Popular se posiciona así como la primera aspirante en asegurar su pase a la segunda vuelta presidencial, a la espera de la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

FOTO DE ARCHIVO: La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori ofrece una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa, en Lima, Perú,15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca/
FOTO DE ARCHIVO: La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori ofrece una declaración mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa, en Lima, Perú,15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca/

Keiko Fujimori reafirma su dominio electoral en regiones del norte y selva

El análisis de la votación regional evidencia diferencias significativas en el respaldo a Fujimori. Destacan las regiones del norte y la selva como los principales bastiones para la candidata de Fuerza Popular. En Tumbes, Fujimori alcanzó el mayor porcentaje de apoyo regional, con 34.136 % de los votos válidos y 37.850 sufragios. En Ucayali, su respaldo llegó al 29.684 % con 66.994 votos, mientras que en Loreto obtuvo el 28.338 % equivalente a 96.815 votos.

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Otras regiones con resultados notables fueron Piura (28.018 %, 245.377 votos), Lambayeque (26.394 %, 176.103 votos) y San Martín (23.242 %, 90.655 votos). En La Libertad, Fujimori consiguió 188.993 votos, lo que representa el 20.250 %. En el Callao e Ica, la candidata logró el 20.678 % y 20.320 % de votos válidos, respectivamente. Todos estos departamentos muestran un apoyo superior al 20 %, consolidando una tendencia histórica favorable a la candidata en zonas costeras y amazónicas del Perú.

La ciudad de Lima, con más de 1.089.534 votos para Fujimori y un porcentaje de 17.903 %, también figura entre las regiones de mayor caudal electoral, aportando significativamente a su registro nacional. En Pasco y Junín, el respaldo superó el 17 %, en línea con la media nacional y con la tendencia observada en elecciones anteriores.

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori habla en un evento para celebrar el día de la madre, este sábado en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori habla en un evento para celebrar el día de la madre, este sábado en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El sur volvió a darle la espalda a Keiko Fujimori

El desempeño de Keiko Fujimori fue considerablemente más débil en regiones del sur y en la sierra central. En Puno, solo alcanzó el 3.900 % de los votos válidos, con 25.389 sufragios. En Cusco, el apoyo fue del 6.133 % (42.553 votos), mientras que en Moquegua llegó al 6.634 % (7.566 votos) y en Apurímac al 6.901 % (13.841 votos).

También se registraron porcentajes bajos en Tacna (6.848 %, 15.125 votos), Huancavelica (7.071 %, 12.238 votos) y Arequipa (7.320 %, 64.430 votos). En Ayacucho, Fujimori obtuvo 8.109 % (23.058 votos), resultado que confirma la histórica distancia entre la candidata y el electorado de estas regiones, donde otras opciones políticas han tenido mayor arraigo.

La tendencia se repite en Cajamarca, donde el porcentaje fue de 13.847 % con 89.050 votos, apenas por encima del umbral del 10 %, lo que revela una presencia más moderada en comparación con la costa y la selva norte del país.

Primer plano de Keiko Fujimori sonriendo ampliamente, con sudor en su rostro y cuello. Viste un blazer rosa claro y un collar de cruz plateada
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, ríe durante el cierre de campaña de cara a las Elecciones Perú 2026.

¿Cuándo se conocerán oficialmente los resultados presidenciales?

Aunque la ONPE ha procesado la totalidad de actas en la mayoría de regiones y el porcentaje nacional se acerca al 100 %, la proclamación oficial de resultados depende de un procedimiento institucional adicional. Como explicó el experto electoral Clavijo Chipoco, los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) finalizaron el 7 de mayo la revisión y resolución de actas observadas, así como las audiencias de recuento. Una vez finalizada esta etapa, cada JEE solicita a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el reporte del cómputo definitivo en su jurisdicción.

Candidata presidencial por Fuerza Popular ataca a la institución electoral y se muestra "segura" de que ganará la apelación contra la multa de 198 mil soles a su partido. Video: Canal N

Posteriormente, los JEE emiten el Acta Descentralizada de Proclamación de Resultados, documento elaborado en audiencia pública con participación de personeros de partidos políticos. Estas actas son publicadas en los diarios de mayor circulación antes de ser remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es la entidad encargada de proclamar oficialmente a los candidatos que avanzarán a la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la ONPE, el proceso avanza conforme a los plazos legales y se espera que la proclamación final ocurra en los próximos días, una vez que se integren las actas descentralizadas y se resuelvan eventuales impugnaciones pendientes en las instancias electorales correspondientes.

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