Ethel Pozo revela que se realizó la cirugía de la manga gástrica: “Fue hace 13 años”

Ethel Pozo dejó a más de uno boquiabierto al revelar que se sometió a la operación de la manga gástrica durante la edición de este 17 de febrero de América Hoy. Todo comenzó cuando invitaron a un especialista para tocar el tema de la obesidad y sus efectos.

Durante la secuencia, también estuvo como invitado Jaime ‘Choca’ Mandros, quien es una de las figuras de la televisión que se realizó la cirugía para perder peso. El conductor de Estas en todas contó su experiencia tras realizarse la intervención.

“Hay que hablar sinceros (…) Si te operas y no te cuidas, porque es lo que me ha pasado... Llevo 5 años desde que me hice la bariátrica (…) Yo bajé 41 kilos, pero ya recuperé nueve. Lo primero es que tienes que ir acompañado de un nutricionista y de un tratamiento porque tú bajas lo gordo de acá, pero de acá (señalando su rostro)”, dijo Mandros.

Esto ocasionó que la hija de Gisela Valcárcel también comparta cómo le fue tras realizarse la manga gástrica. Según contó la conductora, ella se operó luego del nacimiento de su segunda hija y ha tenido que luchar contra sus ganas de comer en varias ocasiones.

“Eso es lo que yo le contaba en el camerino a las compañeritas. Yo me operé de la manga gástrica hace 13 años, cuando di a luz a mi segunda hija. Lo que yo les decía a las chicas es que a mí a veces me da por comer más de la capacidad que tengo. Lo que decía Brunella que tiene que ver con la parte psicológica”, confesó la figura de América Televisión.

¿QUÉ ES LA MANGA GÁSTRICA?

Es una de las cirugías que más se realiza alrededor de todo el mundo y consiste en extraer alrededor del 80% del estómago, logrando reducir su tamaño, con lo cual la persona operada tendrá menos hambre porque se sentirá saciado más rápido. El paciente ya no tendrá el mismo apetito de antes. En este proceso se extrae la zona en donde se ubica la hormona Gherlina, que es la encargada de generar apetito.

ETHEL POZO DESCARTA A MELISSA PAREDES COMO SU MADRINA DE BODAS

Ethel Pozo se encuentra cada vez más cerca de celebrar su boda con el director Julián Alexander y se encuentra en medio de todos los preparativos. Como sabemos, ya han elegido el lugar donde se dará la ceremonia y ahora les toca elegir a la madrina y a los invitados.

En un comienzo la conductora de América Hoy afirmó que Melissa Paredes sería la futura madrina de su matrimonio, pues aseguró que seguía siendo su amiga pese a que dejó la conducción del magazine tras su ampay con Anthony Aranda.

Sin embargo, el último 15 de febrero se arrepintió. En una entrevista para América Espectáculos la hija de Gisela Valcárcel aclaró que todo se habría tratado de una broma, pero que la iba a considerar entre los invitados.

“Nunca fue la madrina. Esa es una broma, las madrinas son las mamás, hablaba de los testigos aún no hemos hecho ni la lista, pero por supuesto que va a estar porque ella nos presentó”, comentó.

Recordemos que hace 6 meses, Ethel y Julián se comprometieron tras 4 meses de relación. Y aunque muchos consideran que es una decisión muy apresurada, la pareja hace oídos sordos y vive su amor a plenitud.

