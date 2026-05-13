‘Chorri’ Palacios cuestionó la ausencia de un atacante protagonista en Sporting Cristal: “Siempre tuvimos un delantero goleador”

Roberto Palacios se refirió a la ausencia de un delantero que lidere la tabla de goleo en Sporting Cristal. Crédito: Andina.

Roberto Palacios, uno de los máximos símbolos de Sporting Cristal, ha encendido el debate sobre la falta de un delantero centro de jerarquía en el actual plantel. El equipo dirigido por Zé Ricardo atraviesa un momento complicado en la historia reciente del club, y ni Felipe Vizeu —seis goles— ni Irven Ávila —cuatro tantos— han logrado asumir el rol de artillero que la hinchada demanda temporada tras temporada.

La ausencia de un ‘nueve’ protagonista se hace más notoria si se revisan los antecedentes inmediatos. Martín Cauteruccio, en 2024, firmó 35 goles en una sola campaña, mientras que Emanuel Herrera fue el máximo referente ofensivo con 20 tantos en 2020 y un récord personal de 40 en 2018. La comparación resulta inevitable y explica parte del malestar actual entre los aficionados celestes.

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Palacios fue claro y directo en sus declaraciones recogidas por ’Entre Bolas’: “Deberían llegar un par de refuerzos. Si vemos el pasado, Cristal siempre tuvo un delantero goleador. Hay jugadores buenos, pero el equipo necesita más”.

El delantero brasileño ingresó desde el banco de suplentes y logró el descuento para los rimenses - Crédito: L1MAX.

El exvolante también abordó la falta de títulos en los últimos años, un hecho inédito en la historia reciente del club: “Son más de seis años sin campeonar y antes eso era imposible. Sé que la directiva trata de hacer las cosas bien y estoy seguro de que las cosas mejorarán”.

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El ‘Chorri’ reflejó el sentir de la hinchada y la sorpresa por la actual situación: “La mayoría de los hinchas de Cristal estamos sorprendidos. Siempre ha jugado el torneo internacional sin descuidar el torneo local. En esta oportunidad estamos en una situación incómoda, pero considero que en el Clausura mejorará”.

Por último, Palacios hizo énfasis en el funcionamiento colectivo y dejó margen para el optimismo, destacando una leve mejoría con el nuevo comando técnico: “Uno debe fijarse en el rendimiento colectivo dentro de la cancha. Cristal no ha tenido un equilibrio durante estos meses. He visto que el equipo ha mejorado. La llegada de un técnico nuevo cambia las ganas de trabajar y la motivación. Eso se mostró en el buen rendimiento contra Alianza”.

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'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Situación inédita

La presente temporada del fútbol peruano ha dejado una situación inédita para Sporting Cristal, uno de los clubes más laureados de la última década. Bajo la dirección técnica del brasileño Zé Ricardo, el equipo del Rímac ocupa la duodécima posición en el Torneo Apertura, una realidad impensada para una institución acostumbrada a pelear siempre en los primeros lugares. El cuadro celeste se encuentra actualmente más cerca de la zona de descenso que de la disputa por el título, reflejo de un momento deportivo que contrasta drásticamente con la hegemonía mostrada en años anteriores.

Entre 2012 y 2020, Sporting Cristal sumó cinco títulos nacionales y fue protagonista habitual en la recta final de la Liga 1. Sin embargo, el presente muestra un cambio de paradigma: la irregularidad en el torneo local y la falta de resultados han coincidido con el crecimiento sostenido de Alianza Lima y Universitario de Deportes, equipos que se repartieron los últimos cinco campeonatos y han desplazado a Cristal del centro de la escena competitiva.

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El bajo rendimiento del equipo también se da en un contexto de doble competencia, ya que los celestes siguen en carrera en la Copa Libertadores y aún mantienen chances matemáticas de clasificar a la siguiente fase, con dos partidos por delante como visitante. No obstante, la preocupación no pasa desapercibida entre los hinchas y la dirigencia, que ven cómo el club atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

La tabla de posiciones de la Liga 1 2026 muestra a Alianza Lima en el primer lugar con 33 puntos, seguido por Chankas CYC y Cienciano después de 14 partidos disputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío para Zé Ricardo radica en revertir la tendencia negativa y recuperar la identidad de un Sporting Cristal acostumbrado al protagonismo. El desenlace del semestre será determinante para el futuro del proyecto y para las aspiraciones de un club que busca regresar a los primeros planos del fútbol peruano.

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