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Adrián Ugarriza alcanza la cima en la tabla de goleadores de la Liga de Israel mientras define su futuro fuera del Kiryat Shmona

El ariete peruano de 29 años viene firmando el mejor registro goleador de su carrera. El notable rendimiento en la Ligat Ha’Al ha despertado el interés de clubes de mayor relevancia

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Adrián Ugarriza ya es el máximo goleador de la temporada en la Liga de Israel. Crédito: Instagram Kiryat Shmona.
Adrián Ugarriza ya es el máximo goleador de la temporada en la Liga de Israel. Crédito: Instagram Kiryat Shmona.

Adrián Ugarriza atraviesa un momento consagratorio en su carrera profesional. El delantero peruano se ha posicionado en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga de Israel tras anotar en dos partidos consecutivos y alcanzar los 17 tantos en la temporada. Su equipo pasó por arriba al Bnei Sakhnin por 4-0 en el encuentro más reciente y ’Uga’ volvió a mover las redes rivales.

Este registro lo sitúa por encima de nombres de peso en el certamen, como Dor Peretz, mediocampista del Maccabi Tel Aviv (16 goles), y Dan Biton, ariete del Hapoel Be’er Sheva, consolidando a Ugarriza como el máximo artillero a falta de solo una jornada para el cierre del campeonato en su fase de relegación. Conviene mencionar que en la temporada, Ugarriza registra dos dianas más por la Copa de Israel; es decir, se ha despachado con 19 anotaciones en su primer año

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El presente de Ugarriza no solo destaca por su eficacia frente al arco rival, sino también por el impacto que ha tenido en la campaña de su club, el Kiryat Shmona. Gracias a sus goles, el equipo del norte de Israel ha asegurado la permanencia en la máxima categoría y garantizó el segundo lugar en la fase de relegación, un objetivo clave tras un año marcado por la presión del descenso. La regularidad del peruano ha sido fundamental para mantener la competitividad del club en los tramos finales del torneo.

Top 5 de máximos goleadores en la Liga de Israel. Crédito: Captura Sofascore.
Top 5 de máximos goleadores en la Liga de Israel. Crédito: Captura Sofascore.

A sus 29 años, Ugarriza firma el mejor rendimiento de su carrera y su futuro parece alejarse del Kiryat Shmona. Su cotización, que ronda los 1,5 millones de euros, ha despertado el interés de equipos con mayores aspiraciones tanto en Israel como en otras ligas de Europa y Asia. El crecimiento sostenido y la capacidad goleadora del atacante lo proyectan como una de las piezas más codiciadas del próximo mercado de transferencias.

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Con solo un partido restante en la temporada, Ugarriza buscará cerrar como máximo goleador y dejar una huella imborrable antes de definir su próximo destino, en una campaña que ya lo consagra entre los peruanos más destacados en el extranjero.

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El presente de Adrián Ugarriza es más que destacado. Llegó como un ignoto deportista al fútbol de Israel y, en apenas una temporada, se consagró como el goleador del campeonato. Sus buenas actuaciones con el Ironi Kiryat Shmona lo han transformado en el jugador más codiciado del momento.

Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X Gian Franco Zelaya.

El interés por el delantero de la selección ha cruzado fronteras. Clubes de México, Grecia y Turquía ya siguen de cerca sus pasos y buscan iniciar conversaciones para un posible traspaso.

El paso más firme lo dio el Shanghai Shenhua de China, que ya mostró un interés concreto por el jugador. Si bien todavía no hay una negociación formal en marcha, esto demuestra el gran valor que ha ganado el delantero en el mercado internacional.

Opción para Mano Menezes

El gran momento de Adrián Ugarriza está en la mira del comando técnico de la selección peruana, encabezado por Mano Menezes. Antes de partir a Israel, el delantero brilló en equipos de altura como Cienciano y Deportivo Garcilaso. Este recorrido tiene un valor enorme ahora que se evalúa la posibilidad de que la ‘bicolor’ juegue sus próximos duelos de Eliminatorias en Cusco o Puno.

El técnico de la selección peruana habló tras su visita a estadios. Créditos: Jax Latin Media.

Saber jugar en la altura vuelve a Ugarriza una pieza muy útil para el equipo nacional. Al lado de Álex Valera, otro atacante acostumbrado a estas condiciones, el jugador del Kiryat Shmona aparece como una alternativa real para el ataque de Perú en partidos difíciles. Su buen ritmo, puntería y roce internacional le dan motivos de sobra a Menezes para llamarlo en las siguientes listas.

En resumen, su reciente consagración parcial como el máximo artillero en su liga no solo sube su cotización en Israel, sino que lo consolida como uno de los atacantes nacionales con mejor presente en el exterior. Ugarriza pasa por su mejor etapa y está listo para lo que venga.

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