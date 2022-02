Esto es Guerra presentó a sus ‘bombas’ y los memes en las redes sociales no se hicieron esperar

Esto es Guerra se estrenó este 21 de febrero. (Foto: América TV/ Twitter)

Esto es Guerra se estrenó este 21 de febrero en medio de gran expectativa. El espacio anunció ‘bombas’ y reingresos de chicos reality, tal como es el caso de Patricio Parodi, Luciana Fuster, Paloma Fiuza, entre otros. Mientras que sus presentaciones sorpresa fueron Anthony Aranda, Rosángela Espinoza, Fabio Agostini, Guty Carrera y más, generando reacciones en el público.

Además de los respectivos memes en Twitter, cuestionando el ingreso de Anthony Aranda, novio de Melissa Paredes. El regreso de Patricio Parodi también causó el ingenio de muchos usuarios, quienes le dedicaron algunas publicaciones.

Esto es Guerra regresa en una edición especial que pretende celebrar los 10 años del programa, es por ello que ha convocado a integrantes antiguos. Hemos visto a Melissa Loza y Rafael Cardozo como integrantes. Además de Sully Sáenz, Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Gino Pesaressi y Cachaza en la conducción.

El espacio regresa después de concluir Esto es Habacilar, programa que estuvo en el aire menos de un mes y contó con la conducción de Roger del Águila y Johanna San Miguel.

A continuación algunos memes que han inundado las redes sociales:

Meme sobre Esto es Guerra 10 años. (Foto: Twitter)

PATRCIO PARODI EXPRESA SU APOYO A LUCIANA FUSTER

En el reciente programa de Esto es Guerra, martes 22 de febrero, Patricio Parodi fue consultado por los ataques que viene recibiendo Luciana Fuster. Ante ello, el guerrero no dudó en respaldarla.

Como se recuerda, Luciana Fuster no solo se pronunció a través de las redes sociales, también se refirió al respecto en el primer programa de Esto es Guerra, cuando fue presentada como la nueva integrante.

El chico reality comenzó señalando que cuando una persona realiza actos bueno, el destino se encarga de devolvérselas de la misma manera. Además, no dudó en defender a su actual pareja señalando que es una mujer fuerte.

“Estoy seguro que ella es una chica muy fuerte, va a pasar la página y la gente que actúa mal, se le va a regresar todo el mal”, comenzó diciendo el modelo.

Luciana Fuster se quiebra en vivo tras denunciar que recibe insultos en la calle. VIDEO: América TV / Esto es Guerra

TAMBIÉN SE SIENTE AFECTADO

Asimismo, Natalie Vértiz, quien se encontraba conduciendo el programa, le consultó si él también se sentía afectado por lo que está pasando la chica reality actualmente.

“De hecho me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal”, confesó Patricio agregando que las críticas y ataques de los programas de espectáculos siempre han ocurrido. “Yo discrepo mucho con la prensa de este país. Yo no comparto en lo absoluto la manera de como se meten a invadir y vulnerar la privacidad de cada persona, somos personajes públicos pero debe haber un límite”.

Finalmente, le dedicó unas palabras de apoyo. “Ella sabe que tiene mi respaldo y apoyo absoluto. Mirar adelante, ignorar las criticas y las cosas negativas de la vida. Ella sabe que no le hace daño a nadie y no merece todo lo que le está pasando”.

Cabe resaltar que Luciana Fuster viene siendo blanco de críticas y ataques a raíz de hacer pública su relación con Patricio Parodi, pues muchos consideran que no respetó los “códigos” de amigas al involucrarse con el ex de Flavia Laos.

Patricio Parodi defendió a Luciana Fúster y la oficializó como su pareja | VIDEO: América Tv

