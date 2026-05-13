Perú

Pamela López enfrenta a Christian Cueva y descarta la tenencia compartida: "Nunca has cambiado un pañal"

Desde el set de 'La Granja VIP', la empresaria aclaró su postura frente al pedido del futbolista y cuestionó su involucramiento en la crianza diaria de sus hijos, en medio de los diversos procesos legales que tienen

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Imagen dividida con Pamela López a la izquierda con expresión de disgusto, y Christian Cueva a la derecha con mirada pensativa y mano en la barbilla.
Pamela López luce indignada durante entrevista mientras Christian Cueva aparece pensativo ante la disputa legal por la tenencia compartida de sus hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su participación en el reality La Granja VIP, Pamela López calificó como “absurdo” y “descabellado” el pedido de tenencia compartida que Christian Cueva presentó ante la justicia peruana.

La empresaria trujillana, en conversación con la conductora Ethel Pozo dentro del programa, cuestionó la participación del futbolista en la crianza cotidiana de sus tres hijos menores y enumeró una serie de razones prácticas y emocionales por las que considera inviable la solicitud del deportista.

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“Pedirme la tenencia compartida cuando nunca has cambiado un pañal, cuando nunca has preparado una mamila, cuando nunca has asistido al colegio, salvo este último año porque las circunstancias se dieron así y estuviste obligado a estar presente”, afirmó López.

La empresaria añadió un argumento geográfico: Cueva reside en una ciudad distinta a Lima, donde los menores estudian y han construido su vida. “Tú no vives en Lima y mis hijos estudian en Lima. Como se dio nuestra separación, pedirme tenencia compartida me parece totalmente absurdo”, señaló.

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Pamela López rompe el silencio y desmiente categóricamente a Christian Cueva sobre la tenencia compartida de sus hijos, asegurando que él nunca ha participado activamente en su crianza. Video: TikTok @riclatorrez

Los hijos no contemplan vivir con su padre

López fue directa al referirse a la posición de sus hijos frente a la situación. Aunque reconoció que son menores de edad, sostuvo que el apego de los niños hacia ella es absoluto y que, de ser consultados, la respuesta sería negativa. “Mis hijos nunca se han despegado de mí. Si tú les preguntas, para ellos ni siquiera es opción irse con su papá por ahora”, expresó la trujillana.

La participante del reality también acusó a Cueva de no haber llamado a su hijo menor el día de su cumpleaños, lo que refuerza, a su juicio, que el interés del futbolista por la tenencia no responde a un vínculo afectivo genuino con los niños.

La producción de La Granja VIP permitió que López se comunicara por teléfono con su hija mayor, Fabiana Ríos López, para tomar decisiones sobre los procesos judiciales en curso, dado que la empresaria permanece sin contacto directo con el exterior.

Tras esa llamada, López retomó la palabra ante las cámaras del programa: “Tengo mucha indignación, mucha preocupación. Mis hijos son el tesoro más grande que tengo. Primero muerta antes que les pase algo a ellos”, declaró. Pese al momento, dejó claro que continuará en el reality, su principal fuente de ingresos desde la separación.

El escándalo continúa: Christian Cueva acusa a Pamela López de manipular a sus hijos. El futbolista asegura tener pruebas y ya inició un proceso legal por tenencia y violencia psicológica.

Un conflicto legal con múltiples frentes

La disputa entre López y Cueva no se limita al pedido de tenencia. Según detalló la propia empresaria, la expareja mantiene varios procesos judiciales activos en forma simultánea: alimentos, divorcio, maltrato y al menos cuatro o cinco demandas que el futbolista habría interpuesto contra ella. “Avanzábamos un paso y retrocedíamos 20 porque nosotros tenemos varios procesos”, afirmó.

Otro punto de fricción es una deuda escolar que López atribuye a Cueva. La empresaria relató que, al momento de ingresar al reality, sus hijos no estaban matriculados porque la otra parte no había asumido el pago correspondiente. “Eso era mis primeras semanas de frustración, por no saber si estaban yendo al colegio”, contó.

El detonante más reciente del conflicto fue la aparición de Cueva en el programa Amor y Fuego el lunes 11 de mayo, donde el futbolista denunció que Beatriz Solórzano, madre de López y abuela materna de los niños, le impidió el acceso al domicilio cuando una de sus hijas estaba enferma.

El deportista relató que acudió con efectivos policiales y que su equipo legal presentó una denuncia por violencia psicológica y alienación parental. La abogada de Cueva sostuvo que la menor habría transmitido el mensaje “Papá no te quiere ver” por indicación de la abuela.

López, al conocer las acusaciones, no ocultó su alarma: “Temo por la vida de mi hija, de mi madre, temo por mis hijos, pero sé que como siempre voy a salir al frente y voy a pelear mis propias batallas”, dijo visiblemente afectada. La empresaria dejó en claro que asumirá ambos roles en la crianza de sus hijos mientras dure su permanencia en el reality y que no retirará su postura frente a los tribunales.

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