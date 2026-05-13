Tomás Gálvez limpia a Patricia Benavides y archiva la investigación por organización criminal del caso Valkiria

Tomás Gálvez y Patricia Benavides fueron captados bailando en la fiesta por el aniversario del Ministerio Público. Foto: (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, archivó la investigación contra la fiscal suprema Patricia Benavides por presuntamente liderar una organización criminal cuando fue titular del Ministerio Público entre 2022 y 2023.

Los primeros hallazgos de esta investigación, a cargo del extinto Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) desencadenaron el operativo Valkiria en noviembre de 2023 donde se ejecutó la detención del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien luego se acogió a la colaboración eficaz. A raíz de las declaraciones de Villanueva se abrieron nuevas líneas de investigación.

PUBLICIDAD

La investigación preliminar contra Benavides se abrió formalmente en enero de 2024 por Delia Espinoza, quien en ese momento estaba a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Cuando asumió la Fiscalía de la Nación en noviembre de ese mismo, derivó la carpeta fiscal a este despacho para continuar con las diligencias.

Según informó el periodista Christopher Acosta, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez dispuso “no haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Patricia Benavides por organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho (varias modalidades). “En consecuencia, archívese definitivamente los actuados.

PUBLICIDAD

Disposición de Tomás Gálvez que archiva la investigación preliminar contra Patricia Benavides. Foto: Twitter Christopher Acosta

En la resolución también se observa que se archiva, por ejemplo, la investigación en el extremo de que Benavides habría ofrecido archivar investigaciones contra congresistas a cambio de que voten a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos, quien recientemente logró que la Corte Suprema confirmara el fallo que declaró inaplicable dicha sanción del Congreso.

Del mismo modo se archiva el cargo por supuestamente haber ofrecido a José Williams denunciar constitucionalmente a los parlamentarios conocidos como Los Niños para que este busque que más legisladores voten por la inhabilitación de Ávalos.

PUBLICIDAD

Otros hechos que se investigaban en la carpeta fiscal 1228-2023 es la presunta interferencia de Benavides en la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, que luego presidió la Comisión Especial JNJ. También se investigaba la presuntas maniobras para remover a todos los miembros de la anterior JNJ.

Benavides también venía siendo investigada por presuntamente haber alertado a Jaime Villanueva de que sería detenido preliminarmente por el Eficcop. A raíz de ello se habría internado en un hospital y destruido su celular.

PUBLICIDAD

Medidas

Cabe precisar que, como parte de la investigación preliminar, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país contra Patricia Benavides por 18 meses. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El Juzgado y la Sala coincidieron en que existía sospecha razonable de que Benavides habría cometido delitos mientras ejercía el máximo cargo del Ministerio Público, así como peligro de fuga u obstaculización.

PUBLICIDAD

La imputación para dictar el impedimento se basó en seis hechos: liderar una organización criminal desde la Fiscalía de la Nación; acuerdos corruptos con el hoy presidente Balcázar Zelada para archivar investigaciones a cambio de votos; gestiones para influir en la elección del Defensor del Pueblo; un esquema para conseguir votos parlamentarios y lograr la inhabilitación de Zoraida Ávalos, ofreciendo a cambio el archivo de investigaciones contra congresistas; impulsar la remoción de la Junta Nacional de Justicia coordinando con congresistas y el presidente del Congreso; y orquestar la suspensión disciplinaria del fiscal Rafael Vela para apartarlo del caso Lava Jato.