Fiscalía pide 10 años de cárcel contra Luis Magallanes, suboficial que mató de un disparo al músico ‘Trvko’ en protesta

La Fiscalía solicitó una condena de 10 años y 8 meses de prisión para Luis Magallanes, suboficial de la Policía Nacional, por el homicidio del músico ‘Trvko’ durante una protesta antigubernamental

El Ministerio Público solicitó este miércoles una pena de 10 años y 8 meses de prisión para el suboficial de tercera de la Policía Nacional (PNP), Luis Magallanes, por el homicidio del músico urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, quien murió por impacto de bala durante una protesta antigubernamental el año pasado.

El requerimiento sostiene que Magallanes realizó el disparo que causó la muerte del rapero el 15 de octubre, durante una de las mayores movilizaciones de los últimos años. La acusación se apoya en peritajes forenses, necropsia y registros audiovisuales que, según la tesis fiscal, evidencian un “uso desproporcionado e ilegal de la fuerza”.

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El Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó para el próximo jueves 30 de julio, a las 14:30 horas, la audiencia de control de acusación contra el suboficial.

El Estudio Arbizu & Gamarra, que representa a los familiares de la víctima, difundió un comunicado en el que señala que “los hechos debieron ser investigados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ya que la muerte ocurrió en el contexto de una protesta social y en circunstancias relacionadas con el uso de la fuerza estatal”.

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La acusación contra Magallanes se basa en peritajes forenses, necropsia y registros audiovisuales que, según la Fiscalía, demuestran un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza

Añadió que “la calificación adoptada por la Fiscalía Común no modifica la gravedad institucional del caso ni la necesidad de analizarlo bajo estándares reforzados de protección de derechos fundamentales”.

‘Trvko’ recibió un disparo del agente, quien se encontraba encubierto e infiltrado entre los manifestantes, y disparó al verse descubierto por los participantes de la marcha en la Plaza Francia, en el centro histórico de Lima.

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Su deceso ocurrió cerca del final de la protesta, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reportó un saldo de más de 100 heridos, entre ellos aproximadamente 80 policías y 25 manifestantes, además de 10 detenidos.

La evidencia del disparo, registrada tanto por cámaras de vigilancia como por grabaciones de manifestantes, llevó a que la PNP reconociera que la bala que mató a Ruiz, de 32 años, salió del arma de Magallanes, quien fue separado de la institución.

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Hasta ese momento, el entonces ministro del Interior, Vicente Tiburcio, había negado en varias declaraciones la presencia de agentes encubiertos caracterizados como manifestantes durante la movilización.

Hermano de Trvko agradece el apoyo de la comunidad Hip Hop y denuncia que la Policía se llevó su celular de su hermano el día de su asesinato

La muerte de ‘Trvko’ generó rechazo hacia el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien lo llamó “terruco”, y motivó vigilias en las que se leían consignas como “‘Trvko’ fue asesinado por el ‘narkoestado’” o “nadie debe morir por protestar”, junto a grafitis que denunciaban “‘terna’ asesino”, término con el que se identifica a los policías encubiertos.

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Entre las frases pintadas en las paredes aparecieron también “Cuando un obrero del hip hop muere, nunca muere” y “ACAB”, siglas de ‘All Cops Are Bastards’ (Todos los policías son unos bastardos).

La marcha de aquel día se ubicó entre las protestas más numerosas de los últimos años y tuvo réplicas en varias ciudades. La movilización, ocurrida durante la gestión del expresidente interino José Jerí, continuaba las demandas de protestas previas impulsadas por la llamada ‘Generación Z’, que cuestiona la corrupción y el aumento de la inseguridad ciudadana ligada al auge del crimen organizado.

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