Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, sería el nuevo jale de Esto es Guerra y este dato lo comprobaría

Esto es Guerra regresa este lunes 21 de febrero para celebrar su décimo aniversario. Aunque la producción asegura que contará con la participación de tremendas “bombas”, hasta el momento nadie está confirmado. Sin embargo, se cree que Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, será uno de los nuevos jales.

Como se sabe, el ‘Gatito activador’ ganó popularidad al ser captado besando a Melissa Paredes cuando ella todavía estaba casada con Rodrigo Cuba. Debido a este polémico ampay, ambos fueron retirados de Reinas del Show, pero la modelo se llevó la peor parte: perdió su trabajo como conductora de América Hoy y se ganó el rechazo del público.

Sin embargo, y pese al escándalo, la pareja siempre ha sido buscada por los diferentes canales de televisión. Recordemos que Melissa apareció como presentadora de Mujeres al Mando, pero Anthony Aranda jamás volvió a pisar un set de TV. ¿Esa historia podría cambiar?

Durante el video promocional de Esto es Guerra, se puede ver a los guerreros históricos, entre ellos Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Jazmín Pinedo, evaluar las opciones que tienen en la mano sobre los posibles ingresos. Fue allí que se anunció la incorporación de “verdaderas bombas”. Desde entonces, se especuló el ingreso del bailarín.

¿SE CONFIRMÓ EL INGRESO DE ANTHONY ARANDA?

Samuel Suárez, periodista y creador del portal Instarándula, compartió un mensaje que le envió una de sus “instachismosas” a su bandeja de mensajes. Según la usuaria, ‘El activador’ estaría a punto de regresar a la televisión, ya que no está asistiendo a enseñar sus clases de baile en la academia de Yahaira Plasencia.

“Llegó la secretaria de EBAC y nos dijo que Anthony Aranda no iba a estar dictando clases porque va a salir en un programa de televisión. Estará en Esto es Guerra o acaso vuelve donde la Señito (Gisela Valcárcel). Ahh, no sé, indaga con tus fuentes ”, se lee en la captura de pantalla.

Ante ello, el popular ‘Samu’ escribió: “Siguen los fuertes rumores de que la parejita habría aceptado hacer show en el reality más morboso de nuestra TV. Bueno, no creo que estén en condiciones de despreciar trabajos, así que a darle”.

Usuaria asegura que Anthony Aranda pronto saldrá en TV. (Foto: Instagram/@instarandula)

PETER FAJARDO NO DESCARTA SU INGRESO

El productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, apareció ante las cámaras de En Boca de Todos para contar algunos detalles de la nueva temporada de Esto es Guerra.

Cando le preguntaron sobre la presencia de Melissa Paredes y Anthony Aranda, personajes que fueron mencionados en estos últimos días, indicó que “todo puede pasar”.

“Su folder con su nombre no está aquí, está en la oficina de ProTV. No, mentira, mentira. Mira, no vamos a descartar a nadie porque parte de la sorpresa es revelar estos quiénes van a estar. No voy a revelar nada” , manifestó.

Lo que sí está confirmado es la ausencia de Johanna San Miguel en el estreno de Esto es Guerra. Por eso, se especula que los antiguos participantes se encuentren al frente del programa.

¿QUIENÉS ESTARÍAN EN ESTO ES GUERRA?

Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, no solo dio a conocer quiénes estarían presentes en la nueva temporada de Esto es Guerra, también precisó que varios de sus exparticipantes no se harán presentes esta temporada.

Según el programa de espectáculo , Austin Palao, Anthony Aranda, Fabio Agostini y Rosángela Espinoza volverían al reality de competencia. Mientras que Korina Rivadeneira, Alejandra Baigorria y Hugo García habrían sido descartados por la producción.

De momento no sabe que papel jugarán Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Sully Saénz, Gino Pesaressi, Jazmín Pinedo y Cachaza en el programa, pues casi todos ellos dejaron la competencia hace varios años y ahora se dedican a la conducción.

Este lunes 21 de febrero se estrena la décima temporada de Esto es Guerra y el nombre de sus integrantes ya empiezan a sonar.

