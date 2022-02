Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutaron de una cena romántica pese a reveladoras pruebas de Paula Manzanal

Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutaron de una cena romántica por el Día de los Enamorados. (Foto: Instagram)

Hacen caso omiso a la polémica. Melissa Paredes y Anthony Aranda se acercaron a un restaurante ubicado en Pueblo Libre para disfrutar del Día de los Enamorados a lo grande. Sin embargo, su velada romántica fue interrumpida por un reportero de Magaly Medina, quien les preguntó sobre Paula Manzanal.

Como se recuerda, Paula difundió los mensajes y audios que le envió el bailarín un mes antes de que fuera ampayado besando a Melissa dentro de su camioneta. “No me celes por Meli, es una mujer casada con hijos, por favor (...) Amor, no te pongas celosa de Melissa”, le decía Aranda en un intento de recuperar la confianza de Manzanal.

Con el fin de informarle a Melissa Paredes sobre las pruebas de Paula Manzanal, un reportero se acercó a la pareja, que se disponía a ingresar al local por el 14 de febrero, para preguntarles por los comprometedores chats.

“No seas maleducado, por favor”, dijo ‘El activador’ A lo que segundos después Paredes respondió: “Escúchame, no nos importa. Gracias”. Posterior a ello, ambos ingresaron al restaurante para disfrutar de la noche.

Melissa Paredes fue consultada por los comprometedores audios y chats que presentó Paula Manzanal. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

DISFRUTARON DE UNA CENA ROMÁNTICA

A través de sus redes sociales, Melissa Paredes publicó el lindo momento que pasó al lado de Anthony Aranda por el Día de los Enamorados, pese al amargo momento que pasó al inicio cuando fue interceptada por un ‘urraco’.

En las imágenes se puede ver a Anthony Aranda besando a la modelo, mientras que de fondo suena “Aquel nap ZzZz” de Rauw Alejandro. Según la exconductora de América Hoy, esta canción es dedicada a su romance con el bailarín.

La controversial pareja disfrutó de varios platillos y hasta se animaron a brindar por su amor. De esta manera, demostraron que las pruebas que mostró Paula Manzanal en el programa de Magaly Medina los tiene sin cuidado.

Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutaron de una cena romántica. (VIDEO: Instagram/@melissapareds)

MELISSA Y ANTHONY SE DEDICAN TIERNOS MENSAJES

Melissa Paredes y Anthony Aranda gritaron su amor a los cuatro vientos en redes sociales horas antes de que Paula Manzanal difundiera comprometedores audios y chats. La exconductora de América TV le envió un romántico mensaje en su cuenta de Instagram.

”Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo. Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos pero si me estás sujetando la mano nada importa. Te amo, Anthony Aranda”, escribió.

Post de Melissa Paredes por San Valentín. (Foto: Captura Instagram)

El bailarín no se quedó atrás y reafirmó su amor por Melissa con un extenso mensaje donde deja en claro por qué le “encanta” la exesposa del ‘Gato’ Cuba.

“MI AMOR ME ENCANTA. Me encanta lo bonito que nos miramos. Me encanta lo bonito que nos tratamos. Me encanta tu voz diciéndome te amo. Me encanta cada una de tus sonrisas. Me encanta la persona que eres y lo mucho que te preocupas por los tuyos. Me encanta mirarte. Me encanta estar tan enamorado de ti. Me encanta que seas mi compañera”, dice la primera parte del post.

“Me encanta como nos divertimos. Me encanta que nos inventamos cualquier cosa siempre para pasarla bien. Me encanta todo lo que hemos formado. Me encanta que al levantarme lo primero que pienso es en ti. En resumen ME ENCANTA TODO DE TI. TE AMO MI AMOR, Melissa Paredes”, finaliza el mensaje.

Post de Anthony Aranda por San Valentín. (Foto: Captura Instagram)

