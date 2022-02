Rodrigo Cuba y Ale Venturo ya se dicen “te amo” a pocos meses de iniciar su romance

Ale Venturo y Rodrigo Cuba iniciaron su romance hace pocos meses. (Foto: Instagram)

Ale Venturo y Rodrigo Cuba iniciaron su relación hace pocos meses. Según contó la propia empresaria, los coqueteos con el futbolista empezaron en quincena de diciembre, siendo su primera cita una parrilla. Después de ello, la pareja no se soltó más. Tras ser captados por primera vez por la prensa, no dudaron en exponerse abiertamente en sus redes sociales.

Es a través de este medio que Ale y Rodrigo demuestran lo bien que les va en su relación, e incluso, ya se dicen “te amo”. Así lo dejaron ver en una reciente publicación este último 14 de febrero, en el día de San Valentín.

La joven no dudó en dedicarle un post en su cuenta de Instagram. “Las palabras sobran”, escribió la rubia, adjuntando un corazón y el hashtag Mi Valentine.

En esta publicación podemos ver una foto de la pareja besándose. De inmediato, Rodrigo Cuba comentó: “Eres increíble, amor. Te amo”.

Por su parte, Rodrigo Cuba escribió en su cuenta de Instagram una romántica dedicatoria para su novia. “La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. Feliz San Valentín, amor”, señaló el futbolista, agregando dos corazones azules. Además, publicó la foto de ambos, mirándose mientras toman una bebida caliente.

Ale Ventura tampoco dudó en comentar este post y puso: “Mi mejor partner. Te amo”, adjuntando un emoticon de un fuego, unas caritas con ojos de corazón y cuatro corazones rojos.

Rodrigo Cuba inició su relación tras divorciarse de Melissa Paredes, luego que ella fuera captada besando a Anthony Aranda. Hoy en día. La conductora de TV y el bailarín tienen una relación de casi tres meses, mientras que el futbolista inició un romance con Ale Venturo, presentándola - incluso- con su familia.

RODRIGO Y ALE EN FAMILIA CON SUS HIJAS

Ale Venturo y Rodrigo Cuba son padres de dos niñas, pero de diferentes parejas. Mientras que el futbolista tiene una hija de 3 años con su exesposa Melissa Paredes, la dueña de “La nevera fit” también tiene una menor de casi la misma edad. Hasta la fecha se desconoce el nombre de su expareja.

Debido a su relación amorosa, las niñas ya se conocen y suelen divertirse juntas cada vez que salen con sus padres. Incluso, el padre del futbolista, Jorge Cuba, se ha mostrado fascinado con la hija de Ale Venturo. “Díganme si no es una bebé hermosa”, escribió en su red social.

Por su parte, Melissa Paredes asegura no tener problemas con la nueva novia de Rodrigo Cuba, siempre y cuando trate bien a su hija. “Yo no la conozco, si está feliz que sea feliz. Se lleva bien con Mía, yo creo que todo bien. Mientras no le haga daño a mi hija, todo bien”, dijo la modelo durante una rueda de prensa.

ALE VENTURO PUBLICA FOTO DE INFARTO

Ale Venturo es amante de la playa según se puede ver en las fotos que publica en su cuenta de Instagram, sin embargo, no suele colgar imágenes sexys en bikini. Hace unos días, la joven paralizó a sus seguidores tras postear una instantánea de ella posando con un monokini de infarto. Son muchos los usuarios que no dudaron en resaltar la belleza de la joven, y la reacción de Rodrigo Cuba tampoco se hizo esperar.

Con una peculiar frase, el futbolista expresó lo sorprendido que estaba. “Dios mío”, escribió Gato Cuba, acompañando su frase con caritas con ojos de corazón y varios emoticones de fuego.

