Magaly Medina decidió no tener hijos con su esposo Alfredo Zambrano: “No me gustan las amanecidas”

Magaly Medina decidió no tener hijos con su esposo Alfredo Zambrano por estas razones. (Foto: Instagram)

Magaly Medina dejó en claro que ya no es amiga de Jessica Newton. Pero no solo eso, también respondió a las declaraciones que dio a la exreina de belleza en sus redes sociales, donde reveló que hizo madrina la conductora de TV porque deseaba tener un hijo con Alfredo Zambrano.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este último viernes, la conductora de TV compartió las declaraciones de su examiga en su programa de espectáculos, las cuales consideró que fue un intento falso de “compadecerla”.

“Ella estaba en un momento de su vida que tenía tantas ganas de dar amor. Incluso, pensó en tener un bebé. Yo le recomendé adoptar. Por eso dije qué lindo que un bebé pueda hacer realidad el sueño de todos. Así de sencillo, desde el amor, sin otro interés que el unirnos más”, señaló Newton en su Instagram.

Jessica Newton se pronuncia sobre la pelea entre su familia con Magaly Medina. (VIDEO: Instagram/@jessicanewtonoficial)

Ante ello, Magaly manifestó que Jessica Newton no reveló ningún secreto suyo, ya que ella había hecho público sus deseos de convertirse en madre en el 2020. Sin embargo, cree que las palabras de la exreina de belleza fueron con un la intención de molestarla.

“Jessica tan compasiva y buena gente, que obligó a su yerno a que me nombrara madrina porque ‘pobrecita Magaly, no puede tener un bebé’. ¿Tengo solo amor para dar? Creo que hay gente que ve que tengo otras cosas para dar, pero solo doy a la gente que realmente quiero”, dijo en un inicio.

“Ciertamente, ella no ha contado ninguna infidencia. Es público, lo hemos dicho. En un momento determinado pensamos tener bebés, creo que tenemos los medios económicos para tener vientre de alquiler, para tener 50 nanas. Después pensamos en adoptar ”, agregó.

CAMBIÓ DE OPINIÓN

De acuerdo con Medina, luego de pensar detenidamente en la idea de convertirse en madre otra vez, se dio cuenta que no tenía ganas de cuidar a un bebé. “Yo siempre he dicho que no soy tan maternal, no me gustan las amanecidas” , expresó.

Incluso conversó con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, sobre su futuro como padres y se percataron que podrían perderse las actividades a las que ya están acostumbrados como pareja.

“ Otra vez colegio, amanecidas, no poder viajar… Los dos estamos en una edad en la que queremos disfrutar lo que nos ha costado tanto conseguir. Y por eso, decidimos de mutuo acuerdo no tener bebés (...) Me desanimo volver a cambiar pañales ”, explicó la figura de ATV.

Esta decisión, según Magaly, continúa firme hasta la fecha y no se arrepienten de haberla tomado. “Tengo sobrinos a los que quiero mucho, tengo un hijo. Serán ellos los que realmente reciban mi cariño y mi amor. Y por supuesto decidimos incrementar nuestra familia perruna. Así de simple y sencillo”.

Magaly Medina le responde a Jessica Newton por revelar que tenía intenciones de ser madre por segunda vez. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

YA NO QUIERE SER LA MADRINA

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez anunciaron que Magaly Medina sería la madrina de su primer hijo. Y aunque en medio de bromas indicó que mejor busquen a otra persona para este papel, la conductora señaló estar agradecida por este ofrecimiento.

Sin embargo, el panorama cambió desde el pasado 15 de febrero, cuando Jessica Newton no toleró que Magaly Medina criticara la nueva pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid, por lo que le dedicó la canción “No te creas tan importante”.

Al parecer, este gesto enfureció a Magaly, quien aclaró en su programa que ya no prefiere ser madrina del hijo de Cassandra y Deyvis.

“Al lado mío siempre va haber polémica. Yo no soy una persona que cuida sus palabras, no soy una persona que cuida sus opiniones, yo no soy una persona que hable con cariño, no lo soy, soy una persona dura, bastante fría. No soy una persona muy amable, no soy una persona muy paciente, yo creo que un niño merece muchísimo más que eso, se merece una mejor madrina que yo ”, acotó.

SEGUIR LEYENDO: