Melissa Paredes sobre América Hoy: “Yo no dejé la conducción, me la quitaron por cometer un error”

Melissa Paredes habla de la conducción. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes brindó una entrevista a Thaís Casalino, donde reveló que cómo se sintió cuando fue retirada de América Hoy tras destaparse su ampay con Anthony Aranda. La exmodelo aclara que ella no se retiró de la conducción, al contrario, se la arrebataron de un día para el otro.

Asimismo, señaló que solo ella sabe su verdad, así como “la otra persona” (Gato Cuba) y su actual pareja.

Paredes resaltó también que necesita trabajar, pues no recibe una pensión del padre de su hija. “Necesito trabajar, yo tengo una tenencia compartida y a diferencia de muchas madres solteras el hombre les pasa una pensión. A mi no me pasan absolutamente nada. Me encantaría definitivamente volver a la conducción. Yo creo que el trabajo es una bendición”, señaló la joven a Thaís, conductora de Mujeres al Mando.

Consultada por si le dolió dejar la conducción, Melissa se mostró con el rostro resquebrajado y bastante apenada señaló que no fue ella quien dejó esta faceta.

“No es que yo la dejé, si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, explicó la expareja de Rodrigo Cuba.

NO VIAJÓ EN AÑO NUEVO POR SU HIJA

En otro momento reveló que no se encuentra soltera y que está enamorada. Asimismo, señaló que no llegó a viajar en Año Nuevo como lo tenía pensado porque pensó en su hija.

“Me iba a ir de viaje pero me dio eso de madre, y si pasa algo, y una emergencia y si estoy lejos. Me dijo (la persona con la que iba a viajar) mejor no viajamos. Gracias a Dios no pasó nada, pero a veces las madres nos sugestionamos”, indicó Paredes, quien resaltó que la pasó feliz en su celebración de Año Nuevo.

Como se sabe, la actriz despidió el 2021 al lado de su actual pareja Anthony Aranda, con quien señaló que tiene un mes de enamorados.

La expresentadora de TV también fue preguntada sobre cuáles son sus metas para este 2022. “Vivir a plenitud, dejar de estar en modo avión, en piloto automático”, remarcó.

