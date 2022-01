Melissa Paredes aparece en Mujeres al Mando como conductora: Así fue su regreso a la televisión peruana

Melissa Paredes regresó a la televisión peruana este martes 11 de enero. (Foto: Captura Latina TV)

¡Regresó a la pantalla chica! Luego de confesar que fue separada de América Hoy tras protagonizar un ampay con Anthony Aranda, Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al aparecer en Latina Televisión como la conductora invitada del magazine Mujeres al Mando.

Durante el inicio del programa, las conductoras del programa, Giovanna Valcárcel y Thais Casalino, siendo esta última quien entrevistó a la modelo, se mostraron felices por una sorpresa que tenían preparada para la edición del día, de este martes 11 de enero.

“Así bailando la vamos a presentar… Ayer presentamos esta entrevista que causó mucha revolución. Ella está tranquila, con el corazón contento. El día de hoy nos va a acompañar en la conducción. Como se debe, vamos a presentar a Melissa Paredes”, dijo Casalino con gran emoción.

De esta manera, Melissa Paredes ingresó al set con una sonrisa de oreja a oreja, lanzando besos y modelando. “¡Hola, hola! Buenos días, Perú. Un beso enorme desde aquí, feliz de reencontrarme con ustedes, público querido. Y feliz de acompañarlas como una compañera aquí el día de hoy, en Mujeres al Mando”, sostuvo.

Una vez estuvo al lado de Thais Casalino y Giovanna Valcárcel, la exconductora de América Hoy dejó en claro que sería el centro de atención de ese día. “Disculpen ah, pero hoy me voy a robar el show acá. ¿Un modeladita me dicen?”, expresó mientras mostraba su silueta ante cámaras.

Más adelante, Giovanna le recordó la entrevista que concedió a Mujeres al Mando y le hizo saber que le preguntarían más detalles sobre su romance con Anthony Aranda, conocido como ‘El Activador’, con quien tiene un mes de relación.

“Hay muchas cosas que queremos saber, sabemos que estás dispuesta. ¿Más adelante nos dejas hablar un poco más?, ¿no?”, le preguntó Thaís. Ante ello, Melissa Paredes accedió y mencionó que todavía tiene muchas cosas por contar.

Melissa Paredes apareció en Latina como la conductora invitada de Mujeres al Mando tras ser retirada de América Hoy. (Video: Latina TV)

SERÍA LA NUEVA IMAGEN DE MUJERES AL MANDO

Todo parece indicar que Melissa Paredes se unirá a la conducción de Mujeres al Mando, programa conducido por Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín, quien se encuentra en licencia de maternidad.

Durante una entrevista realizada por el canal de San Felipe, la influencer habló sobre el futuro de su vida laboral y la posibilidad de ingresar a Latina, después de que América Televisión no le renovara contrato en este 2022.

La exesposa de Rodrigo Cuba no confirmó que laboraría en Latina pero si resaltó que tiene que trabajar para poder mantener a su hijita , ya que recibe no pensión por parte del futbolista.

“Necesito trabajar, yo tengo una tenencia compartida y a diferencia de muchas madres solteras el hombre les pasa una pensión. A mí no me pasan absolutamente nada. Me encantaría definitivamente volver a la conducción. Yo creo que el trabajo es una bendición”, señaló la modelo.

SEPARADA DE AMÉRICA HOY POR AMPAY

En una entrevista con Thaís Casalino, conductora de Mujeres al Mando, Melissa Paredes reveló cómo se sintió cuando fue separada de América Hoy tras destaparse su ampay con el bailarín Anthony Aranda. La exmodelo aclaró que ella no se retiró de la conducción del magazine, sino todo lo contrario.

“ No es que yo la dejé, si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, explicó la expareja de Rodrigo Cuba.

Recordemos que luego Armando Tafur, productor de América Hoy, informó que Melissa Paredes se tomó un “descanso” para resolver sus asuntos legales con Rodrigo Cuba. Sin embargo, luego que se divorciara del deportista, no volvió a aparecer en el magazine.

SEGUIR LEYENDO: