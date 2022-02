Esto es Guerra: Peter Fajardo anunció la ausencia de Johanna San Miguel en el estreno del reality

El mediocampista es el futbolista más talentoso del equipo ecuatoriano y tras la supensión no estará presente en Guayaquil. Fue expulsado en el partido de ida ante el Montevideo City Torque.

Concierto BTS en Perú: fechas, horarios, venta de entradas online y más

BTS llegará a los cines de todo el mundo con su nuevo concierto Permission to Dance On Stage in Seoul. Conoce todos los detalles para verlos en pantalla grande.