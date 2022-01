Peter Fajardo y el mensaje que publicó antes de la confesión de Elías Montalvo: “Prepárate para que la vida te lastime el doble”

Peter Fajardo hizo una publicación horas antes de que Elías Montalvo hablara de la "relación" que tuvieron. (Foto: Instagram)

El productor Peter Fajardo sorprendió al publicar un mensaje sobre el karma en su cuenta de Instagram, el mismo día que Elías Montalvo se presentó en el programa Amor y Fuego, de Rodrigo González y Gigi Mitre. Aquí el chico reality habló de la relación que tuvo con el productor de Esto es Guerra, además de referirse a la enemistad que tenía con Rosángela Espinoza.

Como se recuerda, en la última edición de Amor y Fuego, 26 de enero, Montalvo confirmó que salía con Peter Fajardo pero nunca llegaron a oficializar. El chico reality explicó que su intención es saber si podían llegar a tener una relación más formal, pero no resultó.

Como se recuerda, el productor siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, por lo que sorprendió que el mismo día, publicara una particular mensaje: “Karma: cuando lastimes a una persona que no es mala, prepárate para que la vida te lastime a ti el doble”, escribió el hombre de televisión. ¿Será una indirecta para Elías Montalvo?

El chico reality señaló en Amor y Fuego que en efecto había tenido una amistad cercana con Peter Fajardo. “¿Si éramos amigos con derecho?No lo puedo llamar así porque realmente nosotros nos conocimos y empezamos a salir (…) No éramos pareja, pero salíamos. Si hubiésemos sido pareja, yo lo hubiese dicho públicamente”, precisó.

En otro momento, el exintegrante de Esto es Guerra reveló que conoció a Peter Fajardo durante la grabación de un comercial, además que sabía perfectamente que era el productor del reality de competencias.

“Pensé que podía pasar algo más, pero realmente, antes de estar con una persona tú la conoces y te das cuenta que ya no te gustan algunas cosas”, detalló.

Elías Montalvo también recalcó que cuando él ingresó a Esto es Guerra en la competencia de tiktokers, en ese momento no estaban saliendo, sino que lo hicieron mucho después, por lo que haber ganado dicho concurso fue producto de su esfuerzo.

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que el influencer confesó que salió con Peter Fajardo estando enamorado de su expareja, por lo que nunca llegó a sentir algo fuerte por el productor de EEG.

“¿Qué siento por Peter? Cariño, admiración como profesional, fue una persona que me dio la mano y me ayudo, y siempre voy a estar agradecido con él y la producción”, señaló el tiktoker.

Elías Montalvo revela detalles de su relación con Peter Fajardo. (Foto: Instagram)

ELÍAS MONTALVO Y ROSÁNGELA ESPINOZA SE AMISTARON

Elías Montalvo dio a conocer mediante su cuenta oficial de Instagram que Rosángela Espinoza se comunicó con él para declararse la paz tras haber protagonizado una pelea mediática en el 2021.

“Oye marginal. Dejemos las cosas ahí. Amor y paz, me comentas”, le escribió la exchica reality, a lo que tiktoker respondió: “Jajaja, tu que te me resientes de la nada y sacaste tus conclusiones sola. Peace and love”.

A modo de broma, la ‘Chica selfie’ volvió a repetirle que era un “verdadero marginal”, por lo que Montalvo le preguntó por qué decía eso. “Por que no te pusiste atrás (en la votación de Esto es Guerra)”, le dijo Rosángela. “Y por eso me pusiste la cruz”, replicó el influencer.

Luego, y como si nada hubiese pasado entre ellos, Rosángela Espinoza anunció que muy pronto se juntaría con Elías para grabar tiktoks juntos. Recordemos que antes de su eliminación, los influencer se dejaban ver en la plataforma china como grandes amigos.

Rosángela Espinoza le pidió la paz a Elías Montalvo. (Foto: Instagram)

