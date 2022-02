Waldemar Cerrón defiende a Hernán Condori: “Ya no vende agua arracimada”

Foto: Congreso

El congresista y vocero de la bancada Perú Libre, Waldemar Cerrón, defendió este lunes al cuestionado Hernán Condori, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) pidió darle una oportunidad de trabajar y denunció un “cargamontón” en su contra.

“ ¿Por qué empeñarse en hacer una persecución a los ministros y no dejarlos trabajar? Considero que Condori, al igual que los demás ministros, cumple con los requisitos de la ley. En todo caso, hay que dejarlo trabajar, como todo peruano también debemos darle oportunidades para ver cómo aflora sus conocimientos”, afirmó en entrevista con RPP.

Recordemos que Condori tendrá que explicar este martes los cuestionamientos en su contra ante la Comisión de Salud.

“ Entiendo que el agua no hace daño, tampoco no lo veo tan... nosotros acá consumismo panetón con dos octógonos, consumimos productos para bajar de peso; es decir, no hay un control correcto en la patria, en nuestro país, que no justifica obviamente la acción del ministro ”, dijo en relación al agua arracimada que promocionaba Hernan Condori.

Cerrón insistió en que Condori es un profesional acreditado y sostuvo que el problema de su designación como ministro de Salud no radica en los cuestionamientos, sino en cuánto puede hacer por nuestro país.

“Tengo entendido que ya no vende (agua arracimada), porque ese producto está producido hace años, ahora el ministro ya no vende”, aclaró.

Las investigaciones que ha tenido Hernán Condori son principalmente en torno a su gestión como médico, una investigación por presunta corrupción de la Fiscalía de Junín, su promoción de productos farmacéuticos sin ningún respaldo científico y por un supuesto método de detección del cáncer en un minuto mediante un colposcopio.

Ayer también salió a la luz que se designó como su asesor al médico veterinario William Córdova en el puesto de ejecutivo adjunto II del Despacho Ministerial del Minsa, Waldermar Cerrón consideró que le parece bien y pidió dejarlo trabajar.

“Claro, así dice la ley, designar a cualquiera”, respondió el parlamentario ante la consulta de si está bien nombrar a cualquier persona sin importar la experiencia en el sector. “Habría que preguntar y averiguar si el señor Córdoba reúne o no los requisitos, si reúne los requisitos siendo veterinario”, agregó.

BANCADA DE PERÚ LIBRE MUESTRA SU RESPALDO AL PRESIDENTE

Debido a la reciente encuesta que lanzó IPSOS Perú, Cerrón, comentó que estas “generan un acuerdo en que las elecciones se tienen que dar y ante ello destacó que no le tienen miedo y que “si se va el presidente se van todos”.

“Las encuestas generan un acuerdo en que las elecciones se tiene que dar, déjenos gobernar. Quiero que entiendan que aquellos que están planteando la vacancia al presidente Pedro Castillo, de lograrse si se va él, nos vamos todos los compatriotas, no le tenemos miedo y vamos para adelante, hasta más allá de la historia”, señaló.

Cerrón también se refirió a la oposición pidiendo a la derecha que “cese y deje trabajar” y mencionó que se está realizando una moción de censura a Alva por presunta conspiración y “por fomentar sistemáticamente la vacancia”.

“Las pruebas de todo están acá, pedimos a la derecha, a ese sector golpista que cese y deje trabajar a los hijos del pueblo, porque nosotros no hemos venido a quitarles nada. No tienen por qué sentirse celosos, sino que deberían apoyar y no estar a cada rato poniendo en mesa ese tema de incertidumbre, amenazando al organismo con la vacancia y creyendo que es todo el Congreso que quiere que se vaya el presidente”, acotó.

Por otro lado, resaltó el pronunciamiento que dio hace unas semanas de la Defensoría del Pueblo sobre el mandatario y también señaló que se está presentando una moción de censura contra él, ya que “culminó su cargo desde hace tiempo”.

“Estamos presentando una moción hacia el defensor del pueblo, porque ya culminó su cargo hace tiempo y está mencionando una visión política. Es una vergüenza para nuestro país que alguien que cumplió su cargo siga todavía participando y encima dando sus opiniones y argumentos en contra del presidente y en contra de la democracia”, señaló.





