Waldemar Cerrón: “Si se va el presidente, nos vamos todos”

La bancada de Perú Libre a la cabeza con el vocero del partido, Waldemar Cerrón se pronunciaron con la prensa para mostrar su molestia luego de que en el semanario de Hildebrant en sus Trece publicó que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se reunió con nueve congresistas para armas estrategias para vacar al presidente Pedro Castillo.

Debido a la reciente encuesta que lanzó IPSOS Perú, Cerrón, comentó que estas “generan un acuerdo en que las elecciones se tienen que dar y ante ello destacó que no le tienen miedo y que “si se va el presidente se van todos”.

“Las encuestas generan un acuerdo en que las elecciones se tiene que dar, déjenos gobernar. Quiero que entiendan que aquellos que están planteando la vacancia al presidente Pedro Castillo, de lograrse si se va él, nos vamos todos los compatriotas, no le tenemos miedo y vamos para adelante, hasta más allá de la historia” , señaló.

Cerrón también se refirió a la oposición pidiendo a la derecha que “cese y deje trabajar” y mencionó que se está realizando una moción de censura a Alva por presunta conspiración y “por fomentar sistemáticamente la vacancia”.

“ Las pruebas de todo están acá, pedimos a la derecha, a ese sector golpista que cese y deje trabajar a los hijos del pueblo, porque nosotros no hemos venido a quitarles nada. No tienen por qué sentirse celosos, sino que deberían apoyar y no estar a cada rato poniendo en mesa ese tema de incertidumbre, amenazando al organismo con la vacancia y creyendo que es todo el Congreso que quiere que se vaya el presidente”, acotó.

Por otro lado, resaltó el pronunciamiento que dio hace unas semanas de la Defensoría del Pueblo sobre el mandatario y también señaló que se está presentando una moción de censura contra él, ya que “culminó su cargo desde hace tiempo”.

“Estamos presentando una moción hacia el defensor del pueblo, porque ya culminó su cargo hace tiempo y está mencionando una visión política. Es una vergüenza para nuestro país que alguien que cumplió su cargo siga todavía participando y encima dando sus opiniones y argumentos en contra del presidente y en contra de la democracia”, señaló.

“Estamos preocupados y extrañados, porque el Congreso debe corregir al defensor del pueblo, pero aún no se hace nada, ya que se distraen con otras situaciones menos relevantes”, añadió.

Finalmente, como tercera moción de censura, el también congresista mencionó que se presentará una contra la presidenta de la Comisión de Constitución, debido al cambio de Constitución que presentó.

“Estamos presentando una moción de censura contra la presidenta de la Comisión de Constitución, porque lo único que ha presentado en la Mesa Directiva es el cambio de la Constitución en contra de la democracia y el parlamento. Nosotros no podemos ir en contra del reglamento ni contra la Constitución”, aseguró.

Finalmente, sobre la vacancia al presidente destaca los partidos que se encuentran dentro “de la línea democrática” con la presencia de congresistas de oposición, destacando nuevamente que “no son todos los que quieren que se vaya el presidente”.

“ Quienes estamos en la línea democrática estamos trabajando con la presencia de muchos congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País y Somos Perú. Todos estos congresistas, a pesar de estar en esas bancadas de oposición, sí están a favor de apoyar la democracia y dejar de lado el egoísmo que tenemos con nuestro Perú de tener nuevas elecciones”, finalizó.

BANCADA DE PERÚ LIBRE SE PRONUNCIA SOBRE EL CONGRESO

Luego de pronunciarse con la prensa, la bancada del presidente de la República, señaló que el Congreso está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum eliminando el camino pacífico a la nueva Constitución.

“El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva Constitución y aperturando la válvula del camino violento. Marx, siempre tuvo razón, la lucha de clases es el motor de la historia”, se lee.





