Congreso: Comisión de Ética archiva denuncia contra Jorge Montoya

El cuestionado trabajo de la Comisión de Ética del Congreso vuelve a llamar la atención, esta vez tras archivarse la denuncia impuesta contra el congresista Jorge Montoya. El integrante de la bancada de Renovación Popular tuvo que presentarse ante este equipo de trabajo por sus declaraciones contra la exministra de Cultura, Gisela Ortiz. Este la acusó de mantener vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso, pero no presentó ninguna prueba respecto de lo que acababa de decir en televisión nacional.

“Ha tenido relación con Sendero Luminoso en esa época, en La Cantuta. No tengo pruebas, tengo información que quedó (de aquella vez). Está dicho por una persona de la época. Hay declaraciones públicas de varias otras personas también”, manifestó Montoya el pasado 17 de octubre. Al ser cuestionado por sus afirmaciones, el parlamentario de Renovación Popular reiteró que se trata de una “sospecha”. Sin embargo, remarcó que era motivo suficiente para que sea retirada del cargo que acaba de asumir.

La Comisión de Ética mando a la votación el archivamiento de la denuncia, logrando 9 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Por mayoría se aceptó que el legislador no afirmó sobre la vinculación de Gisela Ortiz y la agrupación subversiva. “Las opiniones se dieron en un contexto político en cumplimiento de su función fiscalizadora”, se lee en informe final.

Perú Libre solicitó a la Comisión de Ética del Congreso a investigar al almirante.

Según el informe de la Comisión de Ética, Montoya Manrique “no uso palabras fuera de contexto, no uso groserías, sus declaraciones se fundamentan en las pruebas presentadas en su descargo”. El grupo de trabajo considera que las declaraciones deben ser analizadas en todo su contexto mientras que el acusado señaló que lo mencionado fue sobre la base de “informaciones de la época” y que por lo tanto “constituye una sospecha las relaciones de la exministra de Cultura con el terrorismo”.

ORTIZ RESPONDE A MONTOYA

La exministra de Cultura respondió a las acusaciones del legislador cuando todavía se encontraba a la cabeza de su sector. “Me parece peligroso que se banalice un hecho difamatorio como el de ser señalados como terroristas. Creo que el terrorismo no solamente es un delito grave, sino que le hizo tantísimo daño a nuestro país durante 20 años de una guerra interna fratricida y creo que las víctimas, especialmente las víctimas del estado, no tenemos por qué cargar con el estigma”, señaló.

A inicios de año, señaló que esperaba que la Comisión de Ética “actúe en el mandato de sus funciones y garantice este derecho que a mí me asiste, y le asiste a mi familia como a todos los peruanos y peruanas, a la dignidad y el buen nombre”. Indicó que esperaba que su caso siente el precedente para que no se caiga en “facilismos de intentar silenciar al opositor con esta difamación”.

Ortiz aseguró que se debe hacer el máximo esfuerzo en demostrar que hay un compromiso político por la lucha contra la corrupción. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

El pasado martes 11 de enero, la ministra Ortiz precisó que el parlamentario de Renovación Popular no ha podido demostrar su “acusación difamatoria” sobre sus presuntos nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

“En realidad, yo no tendría por qué (dar) algún descargo sobre estas acusaciones difamatorias del señor congresista. Lo que tiene que hacer es demostrar alguna vinculación mía con grupos terroristas, como él lo ha señalado, (pero) no lo ha podido sostener en todos estos meses”, dijo sobre el legislador.

La repetición de la acusación por parte de Montoya llevaron a que Ortiz tomara una decisión sobre el caso. A través de su cuenta de Twitter, Ortiz anunció que interpondrá una denuncia contra el parlamentario, como respuesta a la propuesta que hizo un usuario de la mencionada red social.

SEGUIR LEYENDO