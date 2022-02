Carlos Anderson y congresistas de Perú Libre protagonizan incidente: “Ustedes serán parias”

Carlos Anderson y congresistas Perú Libre protagonizan incidente. | Imagen: Canal N

Los ánimos están caldeados. Carlos Anderson, congresista de la bancada Podemos Perú, y parlamentarios de la bancada de Perú Libre protagonizaron este lunes un incidente en la puerta del Legislativo en el que intercambiaron acusaciones y adjetivos como “parias”.

El hecho se produjo cuando Anderson se encontraba brindando declaraciones a la prensa mientras los congresistas de Perú Libre estaban detrás de él esperando su turno para dar su mensaje a los medios de comunicación.

El legislador de Podemos Perú se refería a la importancia de la economía del Perú para el ámbito internacional y sostenía que la comunidad internacional veía al Perú “cada vez más como un país en problemas”.

Sin embargo, fue interrumpido por los congresistas de Perú Libre que, al parecer, habrían dicho que el Perú siempre fue considerado como un paria para la comunidad internacional.

Anderson respondió: “¿El Perú siempre fue paria? Ustedes serán paria, eso no es el Perú. ¡Ese no es el Perú! Ahí están mis amigos de Perú Libre. Todos tienen empleo y sus amigos también”.

SOBRE LA REUNIÓN QUE BUSCARÍA LA VACANCIA

El congresista Anderson también fue preguntado por la reunión en la que él participó junto con congresistas de la bancadas de oposición (Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular), la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva y otras personas opositoras al gobierno como Jorge del Castillo. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, en la reunión a puertas cerradas se buscaba encontrar estrategias para vacar al presidente Pedro Castillo.

Al respecto, Anderson negó que dicha cita se haya buscado complotar contra el gobierno.

“Para mis amigos de Perú Libre, esto es un complot y es terrible. La congresista Margot Palacios presenta una acusación Constitucional, la misma congresista que se toma una foto con Daniel Ortega, un paria de la comunidad Internacional por haber destruido su país. ¿Ese tipo de personas va a acusarnos de golpistas?”, dijo.

Añadió que el encuentro no fue “una reunión secreta” en la que se busque ocultar algo ilícito.

“Eso es una payasada, realmente. Porque cuando uno quiere complotar, se reúne en un lugar oscuro como Breña, allá en Sarratea o a escondidas en Palacio, con lobistas. No lo hace en un restaurant, no sale a almorzar donde hay otra gente que también está hospedada o cosas por el estilo. Yo he entrado caminando porque no tengo nada qué ocultar”, mencionó.

DENUNCIAN PLAN PARA DAR UN GOLPE

Al mediodía, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostuvo que la reunión extraoficial de un grupo de congresistas de oposición, realizada la semana pasada en un hotel de Miraflores, tuvo por agenda la estrategia legal para finiquitar una forma de sacar al presidente de la República.

En conferencia de prensa, señaló que este hecho es la continuación de una serie de acciones de los mismos grupos que se negaron a aceptar los resultados electorales y se dedicaron, desde un inicio, a desestabilizar al Gobierno.

“No solo proclamaron la teoría del supuesto fraude, sino que ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. Estos hechos están concatenados y los voy a mencionar”, indicó Torres antes de hacer un listado de hechos.

SEGUIR LEYENDO