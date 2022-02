Congreso: Betssy Chávez interpone denuncia constitucional contra María del Carmen Alva

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, en su calidad de congresista de la banda de Perú Democrático, presentó una denuncia constitucional contra la presidente del Congreso, María del Carmen Alva. Estos tras conocerse que la acciopopulista participó de una reunión donde se buscaba hacer cambios en la Constitución con el fin de acelerar la salida de Pedro Castillo del cargo, según el semanario Hildebrant en sus trece.

El documento presentado por Chávez asegura que Alva busca debilitar la figura presidencial en la Carta magna con el fin de perjudicar al presidente Castillo. Líneas después, hace referencia a la mencionada reunión en la que también participaron congresistas de diversas bancadas. “El propósito de los asistentes a la reunión de crear nuevas causales para vacar, suspender o destituir constitucionalmente al presidente mediante la modificación de la Carta Magna para someterla a su propósito golpista, dándole a esta una apariencia de legalidad”, se lee en la denuncia.

Chávez acusa a María del Carmen Alva de cometer el delito de organización criminal al estar promoviendo, organizando y coordinando tareas y funciones para deponer el gobierno de Pedro Castillo. Además, señala que se cometieron los delitos de conspiración para una rebelión, sedición o motín.

La parlamentaria Margot Palacios ya había anunciado que interpondría una denuncia constitucional contra María del Carmen Alva. Foto: Congreso de la República

En la acusación, la congresista de Perú Democrático asegura que Alva “ha venido participando activamente en hechos denunciados que constituyen actos conspirativos para derrocar al gobierno”. Por su parte, la congresista Margot Palacios de Perú Libre también presentó una denuncia contra la presidenta del Congreso tras darse a conocer la realización de la cuestionada reunión de parlamentarios.

“Presenté denuncia constitucional. Cámaras de seguridad, confirman reunión golpista sostenida el 09 de febrero por la presidenta del Congreso y otros, donde habrían discutido cómo vacar a Pedro Castillo. Esto atenta contra el orden jurídico y constitucional”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter.

CUESTIONADO ENCUENTRO

El semanario Hildebrandt en sus trece reveló que María del Carmen Alva acudió al hotel Casa Andina acompañada por Patricia Juárez y Hernando Guerra García, de Fuerza Popular; Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Norma Yarrow y José Williams, de Avanza País; Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza para el Progreso - APP) y Luis Arriola (Acción Popular- AP).

“En la velada se intercambiaron opiniones sobre qué artículo de la Constitución se debería modificar para acelerar la salida de Castillo. Unos mencionaban el 117 y otros el 114 (...) En la mesa de los comensales de Casa Andina también se hizo un poco de numerología. Los votos de las seis bancadas que participaron en el conclave miraflorino suman 81″, se lee en la nota publicada.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República.

El semanario Hildebrandt en sus trece difundió en su cuenta de Twitter un audio de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, comunicando a un interlocutor desconocido que le había dado la “primicia” a Pamela Vértiz.

“Yo la paré. Me pide disculpas. Y como la conozco le digo: ‘oye, flaca, ¿qué te pasó? (...) Y me dijo: ‘ay, perdona, yo quería tocar otro tema”, dijo.

María del Carmen Alva aseguró sobre el encuentro con la periodista que le aseveró que “se van a quedar sin canal porque he hablado con expertos y no hay duda que el plan Cerrón (está avanzando). Y Vértiz, no lo puedo creer, que el domingo le he dado a Vértiz antes que a Cuarto Poder ya...me he peleado incluso porque he ido a canal 9″.

La también congresista de Acción Popular dijo que “la están atacando” en ese canal debido a que pusieron el video del incidente que tuvo con una alcaldesa de Ocoña.

SEGUIR LEYENDO