Hernán Condori nombró a médico veterinario como asesor en el ministerio de Salud

Foto: Facebook

Hernán Condori sigue dando de qué hablar, luego de conocerse que designó como asesor en el Minsa a un médico veterinario, especialista en perros y gatos.

A través de la Resolución Ministerial N° 077-2022/MINSA, publicado en el Diario El Peruano, se oficializó a William Córdova Pardo en el cargo de Ejecutivo Adjunto II del Despacho Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa).

Según información del diario Perú 21, el nuevo integrante del equipo de Condori es un médico veterinario titulado en 2012 por la Universidad Peruana los Andes en la región de Junín.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención, es que el nuevo asesor no cuenta con ninguna dosis contra COVID-19, según el registro del carnet de vacunación del Minsa.

Asimismo, se dio a conocer que la experiencia de William Córdova en el sector salud es nula. Sin embargo, aseguran que su nombramiento puede deberse a que está afiliado al partido Perú Libre y es amigo cercano de investigado por corrupción, Vladimir Cerrón.

Algo que también se reveló, es que Córdova en el 2019 fue nombrado por Cerrón como director de Agencia Agraria de Concepción de la Dirección Regional de Agricultura. Sin embargo, su designación no fue muy larga y fue reemplazado a poco tiempo de asumir el cargo.

Según reportaron los medios de comunicación de esa región, que su salida fue por “falta de resultados e improductividad”.

Asimismo, Perú 21, detalló que Córdova fue expulsado del Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú por “haber ingresado en aparente estado de ebriedad a la compañía de El Tambo 198, donde ejercía como segundo jefe”.

En su defensa y consultado por el medio de comunicación en mención, Córdova aseguró que se vacunó en el extranjero, es por ese motivo que no aparece en el registro de vacunación del Minsa.

“Tengo mi carnet que estoy vacunado en el extranjero, es un tema administrativo (la razón por la que no aparece en el sistema), estoy ocupado, hágame preguntas objetivas, vamos a iniciar los trámites, todavía no lo he ingresado, no sabía que tenía que ingresarlo”, expresó. Sobre si ya recibió su dosis de refuerzo, sostuvo: “no, todavía no”.

Antes de culminar, Willian Córdova señaló que tiene la capacidad para desempeñarse en el actual cargo que le han designado como asesor enel despacho del Minsa.

“Obviamente, tengo que cumplir con el perfil para trabajar en el puesto, no sé cómo verificar que eres periodista, no he visto sus credenciales. Puedes ser hasta un secuestrador, no sé quién eres. No te conozco, de repente me pides ahora la clave de mi tarjeta”.

El último domingo, el programa Cuarto Poder, reveló que el actual ministro de Salud, se promocionaba como especialista en varias ramas de la medicina, pero no contaba con certificación alguna.

Sobre este destape, su esposa Nancy Álvarez, obstetra que trabajaba en el mismo consultorio que el actual ministro, reconoció que Condori es sólo médico general, pero confirmó que atendía todas las especialidades:

“Como médico general atiende todas las ramas de la medicina. Ve niños, ve ancianos, ve también la parte preventiva, ve gestantes, es un médico general, son sus funciones atender a toda la población. Las especialidades son otra cosa”, declaró al dominical.

SEGUIR LEYENDO