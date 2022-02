Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo, pidió la renuncia de Pedro Castillo y así reaccionaron en redes sociales

Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, tembién criticó el papel del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. |Fuente: Agencia Andina

En entrevista ofrecida a la cadena CNN en Español, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió la renuncia del presidente Pedro Castillo, tras la grave crisis generada por el último nombramiento del cuestionado premier Héctor Valer.

El entrevistador Fernando del Rincón le preguntó si aceptaría algún cargo en el gobierno. “Yo no le aceptaría el cargo al presidente Castillo, primero porque tengo una responsabilidad, la que actualmente estoy cumpliendo y en segundo lugar porque el presidente no ha dado muestras de lealtad con sus colaboradores, el presidente no ha dado muestras de respetar estándares mínimos de integridad para elegir a sus colaboradores, a su ministros, tampoco ha dado muestras de respeto a valores democráticos y ha tenido tantas conductas que están siendo en este momento tachadas o están siendo señaladas como actos de corrupción. Por todas estas razones no aceptaría y más bien yo le invitaría a que renuncie”, comentó.

Del Rincón le replicó asegurando que podría tener problemas con el Ejecutivo por su pedido de renuncia. Pero Gutiérrez dijo que históricamente la Defensoría del Pueblo ha sido muy incómoda. “Lo fue Jorge Santistevan en su momento en la época de Alberto Fujimori, lo fueron los defensores que se encargaron transitoriamente de la Defensoría, lo fue la doctora Beatriz Merino y los somos nosotros ahora también”, expresó.

Agregó que son colaboradores críticos, incómodos y cree que un verdadero demócrata “valoraría a una institución que le dice las cosas como realmente son”.

Defensor Del Pueblo ride renuncia de Pedro Castillo. Fuente: CNN en Español

REACCIONES

Sin embargo, sus palabras generaron una reacción en redes sociales. Así respondieron políticos y usuarios al pedido de renuncia por parte del defensor del Pueblo. Por ejemplo, la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, señaló que corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, “no atentar contra el Estado de Derecho tal como pretende el señor Walter Gutiérrez”.

Por su parte, el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, tuiteó: “Entre el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y el presidente Pedro Castillo, el que debe renunciar es el Defensor porque su cargo ya venció hace rato. ¡Qué tal falta de vergüenza!”.

Otros usuarios señalaron que si el señor Walter Gutiérrez desea hacer una carrera política, está en todo su derecho, “pero para ello debe renunciar al cargo que tiene porque no habla por toda la ciudadanía y menos aún la defiende”. Mientras que el tuitero Wilber Huacasi, precisó que quien debe renunciar es Gutiérrez ya que “fue designado sin transparencia (solo expuso su plan ante Keiko Fujimori), sometió a la Defensoría a intereses golpistas, nunca cumplió con el mandato legal de convocar a concurso para los adjuntos, y tiene el mandato vencido”, expresaron.

Twitter: reacciones por palabras del Defensor del Pueblo.

FILTROS PARA LOS CARGOS PÚBLICOS

En enero pasado, el defensor del Pueblo declaró sobre la aprobación de la norma que establece los requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio de funcionarios de libre designación y remoción, y el personal de confianza.

“Si bien el presidente tiene la facultad de designar ministros, esta tiene límites y está dado por la buena administración que está dentro de la Constitución”, agregando que deberían haber “filtros” para quienes ocupen cargos públicos, sobre todo, en el gabinete ministerial.

“Nosotros planteamos que se establezca un filtro y no es ninguna novedad porque al respecto hay facultades y se han establecido límites que es el caso de los indultos. Si bien el presidente tiene facultades, hay normas que proceden a regular los indultos”, comentó

