Pedro Castillo pide cadena perpetua para él mismo si se demuestra que ha robado

El presidente Pedro Castillo criticó a aquellos que buscan calificar su gobierno de corrupto y aseguró que de probarse que ha cometido algún acto ilícito dentro de su gobierno solicitará cadena perpetua para él mismo. Además, señaló que existe un grupo que busca quebrar la democracia al mismo tiempo que asegura defenderla.

“Por eso debemos nosotros asumir con responsabilidad, si alguna vez este pueblo y me someto al pueblo peruano, si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo porque primero debemos asumir la responsabilidad”, expresó durante una actividad en El Agustino.

Según Castillo Terrones, existen “ciertos grupos” que pretenden equiparar a su gestión con otras pasadas y cuyos mandatarios actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público.

“Acá rechazo rotundamente que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia”, sostuvo.

Pedro Castillo dejó atrás el sombrero y ahora estrena chicote. Fotos: Presidencia

“Hay un grupo de personas que dicen defender la democracia y son los primeros en quebrarla. Ellos tienen su propia agenda y nosotros la nuestra que nos ha encargado el país, más que todo de los más necesitados”, añadió el mandatario.

MAL MOMENTO

El gobierno de Pedro Castillo enfrenta una crisis de popularidad tras los diversos escándalos en los que se ha visto envuelto y los constantes cambios de ministros dentro de su gabinete. Durante los últimos días, se han barajado diferentes salidas a este trance siendo la más discutida una eventual renuncia por parte del presidente Castillo, medida que, según el estudio de Ipsos, estaría respaldada por el 56% de encuestados.

Los primeros seis meses de gobierno del presidente Castillo se vieron afectados por las investigaciones a su entorno más cercano y las crisis dentro de gabinete, el mismo que tuvo que ser reestructurado hasta en cuatro oportunidades. Cada uno de estos baches le ha costado puntos en las encuestas, pero es la primera vez que su desaprobación es superior a su aprobación en la zona rural del país y en el nivel socioeconómica E.

Pedro Castillo: 56% de encuestados cree que el presidente debe renunciar, según Ipsos

La última encuesta publicada por Ipsos señala el 49% de encuestados de la zona rural del interior del país desaprueba la gestión del jefe de Estado mientras que un 47% lo aprueba. Teniendo en cuenta al interior en comparación a Lima, en el primero 61% desaprueba frente a un 32% que lo aprueba. En el caso de la capital las cifras son muchos más distantes al obtener un 84% de encuestados que no aprueban el desempeño de Pedro Castillo en el Ejecutivo.

En enero del 2022, el 48% de los encuestados del nivel socioeconómico E respaldaban el trabajo del presidente frente a un 42% que no; sin embargo, ahora es un 54% que no aprueba la gestión presidencial. Esta tendencia se repite en todos los niveles socioeconómicos siendo el A donde se registra el mayor porcentaje de desaprobación con un 96%. Al diferenciarse la postura teniendo en cuenta el género, el 67% de hombres encuestados y el 71% de mujeres encuestados señalaron que no aprueba la labor del mandatario.

El presidente ha demostrado intentos por mostrarse más cercano a la población luego de confirmarse su caída en las encuestas. A diferencia de antes, el presidente se ha mostrado dispuesto a declarar a la prensa al concluir sus actividades y en más de una ocasión se le ha visto sin sombrero, prenda que caracterizaba su figura desde la campaña electoral.