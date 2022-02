Andy Polo: Portland Timbers conocía sobre episodio de violencia contra su esposa en EE.UU.

Andy Polo se quedó sin equipo en la MLS. Foto: MLS

Andy Polo fue despedido del Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) tras las acusaciones de denunciar familiar de su esposa Génessis Alarcón. Sin embargo, previo a esta acusación el mediocampista había sido denunciado por su pareja el 23 de mayo de 2021 por los cargos de acoso, contacto físico ofensivo y delito menor, y el club estadounidense conocía sobre su caso, según el reporte policial.

El periodista Alonso Inca, quien cubre a los jugadores peruanos en la MLS, obtuvo la denuncia sobre la detención del futbolista peruano. En la narrativa de los policías que se acercaron a la casa del jugador se menciona que varios miembros del equipo estadounidense llegaron para saber la situación del ex Universitario de Deportes.

“Mientras yo estaba en la escena, XXXX, que es el gerente de asuntos de los Portland Timbers llegó a la escena y entró en la residencia para estar con Andy. XXX me dijo que el equipo de seguridad de los Timbers estaba camino a la casa. Me preguntó si podía esperar y hablar con él, cosa que hice. Poco después de que XXX me pidiera que esperara. XXXX, director de seguridad, llegó al lugar. Hablé con él afuera y me dijo que se aseguraría de que la paz se mantuviera dentro de la casa. Dijo que si era necesario trasladar a Andy o Génessis fuera de la casa para mantener la seguridad, él se encargaría de ello. Me aseguró que no habría más incidentes”, se lee en el comunicado.

El oficial sostuvo que como Andy Polo estaba lesionado -”me di cuenta que toda la pierna derecha estaba completamente inmovilizada”- por lo que no fue llevado a una carceleta, así que se tomó la decisión de un ‘lieu of arrest’.

“Es una orden escrita emitida por un oficial de la ley en lugar de un arresto físico que requiere que una persona acusada de violar la ley comparezca en un tribunal”, explicó Alonso Inca.

Esto va con lo que dijo Génessis Alarcón en el programa Magaly Tv La firme al asegurar que el Portland Timbers sabía que la agredió, pero no hizo nada, solo lo cubrió.

“El jefe de seguridad del equipo Portland Timbers llegó después y me preguntó qué era lo que yo quería. Si yo quería que él se vaya de la casa o si yo quería irme, yo le dije que él se vaya, porque tenía miedo por mis hijos y por mí”, dijo.

PORTLAND TIMBERS RESCINDIÓ CONTRATO

Portland Timbers rescindió el contrato a Andy Polo tras las acusaciones de agresión de su expareja Génessis Alarcón y aceptaron que conocían sobre otro caso de violencia del futbolista, pero no lo suspendieron.

“Los Portland Timbers rescindieron el contrato del mediocampista Andy Polo luego de las denuncias de abuso doméstico esta semana, anunció hoy el club. Los Timbers sabían previamente de una disputa entre Andy Polo y su pareja el 23 de mayo de 2021, que resultó en que la Oficina del Sheriff del Condado de Washington citara a Polo por acoso. Esa citación no fue seguida posteriormente por la víctima ni por la fiscalía”, mencionaron en el comunicado.

“Lamentamos profundamente no haber suspendido a Polo de inmediato, especialmente considerando los preocupantes nuevos detalles de abuso que surgieron esta semana. Fue un fracaso de nuestra parte, y uno que nunca volverá a suceder”, agregaron.

Posteriormente, Andy Polo pidió disculpas a la institución deportiva: “Alegando a este comunicado, quiero empezar pidiendo disculpas al club y a todas las personas involucradas en este tema. Cada pauta mencionada en este comunicado tienen pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbo sobre el tema ni hablar sobre mi vida personal”.

En otro comunicado negó haberle ido infiel a su expareja y argumentó que él quería divorciarse hace tiempo, pero ella no lo permitía y le pedía bastante dinero para la pensión de sus hijos por lo que “se encuentra sereno ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a los expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente por ser madre de mis hijos”.

