Andy Polo: Abogada de su esposa asegura tener las pruebas para ‘desenmascarar’ al futbolista tras emitir su comunicado.

Génessis Alarcón estuvo por segunda vez en el set de Magaly TV La Firme la noche de este 10 de febrero. Esta vez se presentó con su abogada para hablar sobre el reciente comunicado que emitió Andy Polo tras las acusaciones de agresión física, abandono e infidelidad por parte de su aún esposa.

Tras leer parte del pronunciamiento, en donde el deportista señala que la madre de sus hijos estaría buscando quedarse con el 60 % de sus ingresos y asegurar que es ella quién perjudica a sus hijos con sus denuncias, la licenciada aseguró tener las pruebas necesarias para desmentirlo.

“No es un comunicado, es un documento apócrifo. Está lleno de mentiras y lo más triste es que es humillación tras humillación. En lugar de haberse dado por enterado y sentarnos a conversar con los abogados, él está destruyéndose más porque todo lo que sustenta ahí, nosotros tenemos los medios probatorios para desenmascararlo” , sentenció.

“Recordemos que él dejó de pagar el departamento. Ella ( Génessis) ya no podía quedarse como una inquilina morosa, evidentemente tenía que salir antes que la echen porque él ya no había renovado el contrato“, agregó la abogada cuando Magaly Medina leyó que el pelotero señaló que no había abandonado a sus hijos, pues había pagado el alquiler de un departamento en Miraflores para que vivan.

Asimismo, Génessis Alarcón desmintió al padre de sus hijos al indicar que sí le ha sido infiel, puesto que ellos llevan recién 3 años de casado y que no han estado separados cuando él decidió iniciar una relación con otra mujer.

