Esposa de Andy Polo niega separación desde hace 3 años y jura que dormían en la misma cama: “Hemos estado juntos”

Andy Polo se pronunció por las acusaciones de violencia familiar que hay en su contra. Sin embargo, su aún esposa Génesis Alarcón asegura que su comunicado está lleno de mentiras y dejó en claro que ellos jamás llegaron a separarse, como así lo mencionó el futbolista.

Como se recuerda, parte de la defensa de Andy Polo, jugador que recientemente ha sido separado del Portland Timbers debido al escándalo, indicaba que Génesis y él sí llegaron a terminar su relación sentimental.

“Desde hace aproximadamente 3 años no mantengo una relación conyugal con la madre de mis hijos, habiéndome mudado de manera consensuada a otro domicilio en el mismo Estados Unidos de América”, dice el documento.

Incluso, el seleccionado nacional aseguró que su esposa sabía de su romance con Vida Carrillo, una joven chalaca de 24 años. “No vivimos juntos y ella tiene pleno conocimiento de mi nueva relación sentimental, al punto que ellas han tenido conversaciones”, sostuvo.

Es así que Andy Polo se defendió de las acusaciones de infidelidades, ya que su esposa aseguró que la engañó hasta con 6 mujeres, y reveló que está buscando divorciarse de Génesis desde junio de 2021; sin embargo, hasta el momento no llegan a una conciliación.

SU ESPOSA LO DESMIENTE

Luego de leer su comunicado, Génesis Alarcón se presentó nuevamente en el set de Magaly Medina para explicar que ellos nunca llegaron a terminar su relación amorosa, mucho menos hablaron sobre el divorcio.

“ Vamos a cumplir 3 años de casados ¿y vamos a estar separados? El 25 de marzo cumplimos 3 años de casados. Él se fue (del departamento de Portland) el año pasado porque me agredió”, sostuvo la mujer de 27 años, quien acudió en compañía de su abogada.

Fue en ese momento que una confundida Magaly Medina quisó dejar las cosas en claro y le preguntó si habían dormido en la misma cama como una relación normal de esposo y esposa, a lo que Génesis contestó que sí.

“ Sí (dormimos en la misma cama) hasta incluso antes de regresar ahora en diciembre. Hemos estado juntos, y no me lo va a negar... Él se fue (del departamento de Portland), pero luego regresó porque me dijo que el hotel le salía muy caro. Me dijo que se iba a quedar hasta que consiga un departamento”, indicó.

SE FUE CON SU SUPUESTA AMANTE

Génesis Alarcón sostuvo que Andy Polo se fue nuevamente de su hogar en el mes de setiembre y, según ella, lo hizo apenas llegó su presunta amante a los Estados Unidos. Sin embargo, volvieron a estar juntos para viajar a Perú por las fechas navideñas.

“Ahí sí se largó, en setiembre. Pero en diciembre vinimos a Perú, conmigo y los niños… Los cuatro en el mismo avión. Cuando llegamos, nos dejó en el departamento y se fue”, explicó para luego indicar que jamás hubo una ruptura formal, sino que simplemente desapareció de su vida.

Génesis Alarcón, de Andy Polo, niega separación desde hace 3 años. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

LO VAN A DESENMASCARAR

La abogada de Génesis Alarcón, Claudia Zumaeta, aseguró tener las pruebas necesarias para desmentir el comunicado que difundió el futbolista, que señala que la madre de sus hijos estaría buscando quedarse con el 60 % de sus ingresos.

“No es un comunicado, es un documento apócrifo. Está lleno de mentiras y lo más triste es que es humillación tras humillación. En lugar de haberse dado por enterado y sentarnos a conversar con los abogados, él está destruyéndose más porque todo lo que sustenta ahí, nosotros tenemos los medios probatorios para desenmascararlo”, sentenció.

“Recordemos que él dejó de pagar el departamento. Ella ( Génesis) ya no podía quedarse como una inquilina morosa, evidentemente tenía que salir antes que la echen porque él ya no había renovado el contrato”, agregó la abogada cuando Magaly Medina leyó que el pelotero señaló que no había abandonado a sus hijos, pues había pagado el alquiler de un departamento en Miraflores para que vivan.

Andy Polo: Abogada de su esposa asegura que el Ministerio de la Mujer se está haciendo cargo de las denuncias.

