Andy Polo ofreció disculpas al Portland Timbers luego de que el club rescinda su contrato

Andy Polo llegó en el 2017 a la MLS.

Situaciones muy complicadas empieza a vivir Andy Polo luego de que su expareja lo denuncie por maltrato físico, familiar y más. El delantero, constantemente llamado a la selección peruana, ofreció disculpas a su exclub Portland Timbers de la MLS, luego de que la institución decidiera rescindirle su contrato y acabar con el vínculo laboral de forma tajante.

“Alegando a este comunicado, quiero empezar pidiendo disculpas al club y a todas las personas involucradas en este tema. Cada pauta mencionada en este comunicado tienen pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbo sobre el tema ni hablar sobre mi vida personal”, se puede leer en la historia publicada en su cuenta de Instagram oficial.

Por otro lado, menciona que “se encuentra sereno ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a los expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente por ser madre de mis hijos”.

Este jueves 09 de febrero, Andy Polo emitió un comunicado en sus redes sociales donde se defendía por las distintas acusasiones de su exesposa. Además, negaba haber sido infiel y menciona que él quería divorciarse hace mucho, pero ella no lo permtiía y pedía grandes cantidades de dinero para la pensión de sus hijos.

Redes sociales Andy Polo

ANDY POLO FUE DESPEDIDO POR EL PORTLAND TIMBERS

Mediante un comunicado en su página web oficial, el Portland Timbers decidió rescindir el contrato que tenía con el futbolista y finalizar cualquier vínculo con Andy Polo, que llegó al club en el 2017 y el año pasado fue subcampeón de la MLS.

“Los Portland Timbers rescindieron el contrato del mediocampista Andy Polo luego de las denuncias de abuso doméstico esta semana, anunció hoy el club . Los Timbers sabían previamente de una disputa entre Andy Polo y su pareja el 23 de mayo de 2021, que resultó en que la Oficina del Sheriff del Condado de Washington citara a Polo por acoso. Esa citación no fue seguida posteriormente por la víctima ni por la fiscalía”, se puede leer en el comunicado del club norteamericano.

Comunicado Portland Timbers.

ANDY POLO NIEGA VIOLENCIA SOBRE SU ESPOSA Y HABERLE SIDO INFIEL

De acuerdo al reciente comunicado emitido por Andy Polo, su esposa Génesis Alarcón lo denunció por violencia psicológica el pasado 15 de diciembre del 2021, pero este caso finalmente se vio archivado por falta de pruebas.

“Yo desconocía de la existencia de esta denuncia, hasta que el 14 de enero del 2022 notificaron en el domicilio de mi padre la Disposición Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, l a misma que declaró que la denuncia es infundada y ordenó su archivo definitivo ”, señaló.

“La madre de mis hijos afirmo en el programa de espectáculos que ha descubierto recientemente una infidelidad, cuando en realidad no vivimos juntos y ella tiene pleno conocimiento de mi nueva relación sentimental, al punto que ellas han tenido conversaciones”, se puede leer.

Comunicado de Andy Polo.

AUDIOS DE LOS PRESUNTOS MALTRATOS

Génesis Alarcón contó un episodio de violencia que sufrió de parte de Andy Polo y frente a sus hijos, en mayo de 2021. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”.

Más adelante, difundió audios de este episodio violento, que sucedió en Estados Unidos. Allí se puede escuchar a la pareja discutir, ya que Andy Polo quiere quitarle a la fuerza su celular. De fondo se puede oír a su hijo llorar desconsoladamente.

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, revela audios de los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolsita. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SEGUIR LEYENDO: