Esposa de Andy Polo cuenta que la supuesta amante del futbolista le escribió: “Se creía la madrastra”

Esposa de Andy Polo cuenta que la supuesta amante del futbolista se comunicó con ella. (Foto: Composición)

Génesis Alarcón sigue buscando justicia luego de haber acusado al futbolista Andy Polo de haberla agredido físicamente cuando estaban juntos. En una nueva entrevista con Magaly Medina, la aún esposa del futbolista reveló que la presunta amante se comunicó con ella.

Durante el desarrollo de Magaly TV La Firme, emitido este 10 de enero, la ‘Urraca’ leyó parte del comunicado del futbolista, quien aseguraba que se separó de Génesis hace 3 años y que incluso ella sabía que tenía una nueva relación amorosa.

“La madre de mis hijos afirmó en el programa de espectáculos que ha descubierto recientemente una infidelidad, cuando en realidad no vivimos juntos y ella tiene pleno conocimiento de mi nueva relación sentimental, al punto que ellas han tenido conversaciones”, dice el documento.

De acuerdo con la mujer de 27 años, la actual pareja del deportista, Vida Carrillo, sí se puso en contacto con ella a través de las redes sociales para conversar sobre el cuidado de los menores, algo que le pareció insólito.

“Ella fue tan descarada que me escribió en Instagram, quería hablar conmigo. Yo le dije ‘sí, normal, ¿para qué quieres hablar?’ Me dice que le iba a decir a Andy para que él se quede cuidando a mis hijos. Ella ya se creía la madrastra oficialmente ”, expresó.

NO BUSCA PELEAR POR EL AMOR DE ANDY POLO

Aunque no quiso decir más sobre su conversación con la novia de Andy Polo, Génesis Alarcón aclaró que no está buscando pelear por el amor del deportista, ya que solo quiere que sus hijos tengan una buena calidad de vida.

“ Yo no me voy a pelear por Andy Polo porque a mí él ya no me importa. Yo estoy pidiendo lo que le toca a mis hijos ”, señaló Alarcón.

Sin embargo, la presentadora de TV le recordó que no solo debe buscar justicia para sus hijos, sino también para ella misma por haber aguantado por tantos años los maltratos del exjugador del Portland Timbers, quien ha sido separado debido al escándalo mediático.

“Nada que ‘solo a mis hijitos’, ¡no! Alguien tiene que resarcirse de todo lo que has pasado, de las humillaciones , de lo que has pasado en los Estados Unidos. Tienes un club que quiere resarcirse contigo y que puede apoyar tu causa en Perú, más vale tarde que nunca”, indicó Medina.

Esposa de Andy Polo cuenta que la novia del futbolista se comunicó con ella por Instagram. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE ANDY POLO?

Vida Carrillo, una joven chalaca de 24 años, es la actual novia de Andy Polo. Según el equipo de Magaly Medina, ella sería la manzana de la discordia en el matrimonio de Andy Polo con Génesis Alarcón.

Según contó la esposa del futbolista, ellos se conocieron en una reunión social de un seleccionado nacional. “ Me dijo que la conoció en una fiesta de Aldo Corzo, hace más de un año. Eso me contó cuando llegamos (al Perú)”.

Al parecer, su presunto romance habría iniciado a mediados de diciembre de 2020. Según el registro migratorio de ambos, viajaron a Panamá durante esas fechas y en marzo de 2021 se fueron a México. En septiembre del mismo año, alistaron sus maletas a los Estados Unidos, donde vivía la esposa e hijos del futbolista en un departamento.

“Cuando nosotros hemos estado allá, ella también ha ido. Inclusive ha salido con mis hijos, ellos la conocen. Me dicen ‘es la enamorada de mi papá’. Bien fresca es”, explicó Génesis.

Vida Carrillo ya conocería a los padres del futbolista y hasta sería la nueva engreída de la familia Polo. “La ha llevado a la casa de su mamá, a media cuadra donde yo vivo con mis hijos en la casa de mi abuela. A veces estoy sentada en la puerta y ellos pasan con la cuñada, con las primas. Todos ahí, bien cara de palos”, comentó la esposa del futbolista.

Vida Carrillo sería la nueva conquista de Andy Polo, acusado de haber maltrado a su esposa e hijos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

