Esposa de Andy Polo asegura que el Portland Timbers lo cubrió cuando llamó a la policía para denunciarlo

Génessis Alarcón, la esposa de Andy Polo, se comunicó nuevamente con Magaly Tv: La firme para contar más detalles del maltrato físico que recibió por parte del futbolista cuando ellos vivían en los Estados Unidos.

Tras hacerse de conocimiento público que los Portland Timbers decidieron suspender al jugador de la selección peruana por la denuncia de violencia doméstica, la mamá de los hijos de Andy Polo señaló que el equipo de la MLS tenía conocimiento de este episodio de violencia.

“ Cuando yo llamé al 911 (para denunciar la agresión), él llamó a uno de su equipo , pero como yo no sabía inglés, entonces el de su equipo, Andy y el policía se quedaron en la parte inferir de la casa”, comentó en un primer momento.

Asimismo, el policía que se hizo presente en su hogar se comunicó con ella usando un traductor ya que ella no hablaba el idioma inglés. “Después el policía subió y habló conmigo a través del celular usando un traductor”, añadió.

Génessis Alarcón también señaló que el jefe de seguridad de los Portland se comunicó personalmente con ella para preguntarle si quería que el futbolista salga de su casa tras la agresión.

“ El jefe de seguridad del equipo Portland Timbers llegó después y me preguntó qué era lo que yo quería. Si yo quería que él se vaya de la casa o si yo quería irme, yo le dije que él se vaya, porque tenía miedo por mis hijos y por mí”, precisó.

MAGALY MEDINA MUESTRA SU INDIGNACIÓN

Magaly Medina no pudo evitar mostrar su indignación al saber que el equipo de la MLS sabía sobre este hecho y no actuó en el momento. “ O sea que en ese episodio de violencia, los Timbers blindaron a Andy Polo , hablaron con la policía para que no llegue a más, pese a que tú llamaste al 911″, señaló.

De otro lado, la popular ‘Urraca’ indicó que los Timbers recién han actuado cuando el caso se ha hecho público en la televisión, por lo contrario nunca habrían sacado un comunicado suspendiendo a Andy Polo.

“Convencieron a la policía de que era un lio doméstico en el que nadie tenía que meterse. Ellos ya sabían que este tipo de maltratos se daba en el interior de tu casa. Claro, así se da, han tenido que esperar que esta denuncia llegue a la televisión para que ellos los Timbers recién actúen”, añadió.

Por último, Génessis Alarcón volvió a resaltar que el equipo de la MLS tenía conocimiento sobre el episodio de agresión que vivió, por lo que le sorprende que recién hayan tomado medidas en el asunto. “ Ahora se hacen los desentendidos, pero ellos ya sabían desde un principio ”, sentenció.

